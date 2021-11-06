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İrfan Can: Özlemişim

7 maç sonra ilk onbirde şans bulan İrfan Can Kahveci, oynamayı özlediğini söyledi. Antwerp karşısında sahada kaldığı süre içinde kalitesini gösteren yıldız isim, "Gol attırmayı ve atmayı özlemişim. Futbola karşı büyük bir isteğim var. Daha iyi olacağım" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2021 Cumartesi 06:50
İrfan Can: Özlemişim
7 maç sonra ilk onbirde şans bulan İrfan Can Kahveci, oynamayı özlediğini söyledi. Antwerp karşısında sahada kaldığı süre içinde kalitesini gösteren yıldız isim, "Gol attırmayı ve atmayı özlemişim. Futbola karşı büyük bir isteğim var. Daha iyi olacağım" ifadelerini kullandı.
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