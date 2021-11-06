FENERBAHÇE HABERLERİ: Indepentiente'nin inadı kırıldı! Fabricio Bustos ocakta geliyor

Teknik direktör Vitor Pereira'nın listesine göre ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Fabricio Bustos aşkı yeniden alevlendi.
Teknik direktör Vitor Pereira'nın listesine göre ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Fabricio Bustos aşkı yeniden alevlendi.
Sezon başında transferi bitirmek için büyük uğraş veren sarı-lacivertli yönetim, 25 yaşındaki futbolcu ile anlaşma sağlamış ancak kulübü Indepentiente'nin yüksek bonservis talebi sonrası transfer rafa kalkmıştı.
Sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan bir oyuncu için yüksek bonservis ödemek istemeyen Fenerbahçeli kurmaylar, o dönem için transferi beklemeye aldı.
YENİDEN HAREKETE GEÇİLDİ!
Kulübü ile sözleşme uzatmayan Bustos için yeniden harekete geçen Fenerbahçe, transferi ocak ayında bitirmeyi amaçlıyor. Tangocu futbolcunun, sezon sonunda kontratının bitecek olmasından dolayı uygun bir bonservis bedeliyle kadroya katılması planlanıyor.
FENERBAHÇE'Yİ ÇOK İSTİYOR!
Independiente'nin sunduğu yeni sözleşme tekliflerini ısrarla geri çeviren Arjantinli oyuncunun, kariyeri açısından Fenerbahçe'ye gelmeyi çok istediği belirtiliyor.
FABRICIO BUSTOS KİMDİR?
28 Ninsan 1996'da Ajrantin'de dünyaya gelen Fabricio Bustos, 1.67 boyunda ve sağ kanat beki olarak görev alabiliyor. Kariyerine Independiente'de başlayan Bustos, 2016-17 yılında profesyonel oldu. Independiente formasıyla kariyerinde toplam 170 maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu, 4 gol ve 18 asistle oynadı.