FENERBAHÇE HABERLERİ: Indepentiente'nin inadı kırıldı! Fabricio Bustos ocakta geliyor

Teknik direktör Vitor Pereira'nın listesine göre ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe 'de Fabricio Bustos aşkı yeniden alevlendi.

Sezon başında transferi bitirmek için büyük uğraş veren sarı-lacivertli yönetim, 25 yaşındaki futbolcu ile anlaşma sağlamış ancak kulübü Indepentiente'nin yüksek bonservis talebi sonrası transfer rafa kalkmıştı.

Sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan bir oyuncu için yüksek bonservis ödemek istemeyen Fenerbahçeli kurmaylar, o dönem için transferi beklemeye aldı.