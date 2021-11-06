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FENERBAHÇE HABERLERİ: Indepentiente'nin inadı kırıldı! Fabricio Bustos ocakta geliyor

Son dakika spor haberi: Bir süredir Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Fabricio Bustos ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, sağ kanat bek pozisyonuna düşündüğü 25 yaşındaki futbolcuyu sezon başında kadrosuna katmak için büyük uğraş vermiş ancak kulübü Indepentiente ile anlaşma sağlanamamıştı. Kanarya'nın ısrarı sonrası Arjantin kulübünün inadının kırıldığı ve Bustos'un ocak ayında sarı-lacivertlilere imza atmaya yaklaştığı kaydedildi. İşte gündem yaratan transfer gelişmesinin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2021 Cumartesi 12:03
FENERBAHÇE HABERLERİ: Indepentiente'nin inadı kırıldı! Fabricio Bustos ocakta geliyor

Teknik direktör Vitor Pereira'nın listesine göre ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Fabricio Bustos aşkı yeniden alevlendi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Indepentiente'nin inadı kırıldı! Fabricio Bustos ocakta geliyor

Sezon başında transferi bitirmek için büyük uğraş veren sarı-lacivertli yönetim, 25 yaşındaki futbolcu ile anlaşma sağlamış ancak kulübü Indepentiente'nin yüksek bonservis talebi sonrası transfer rafa kalkmıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Indepentiente'nin inadı kırıldı! Fabricio Bustos ocakta geliyor

Sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan bir oyuncu için yüksek bonservis ödemek istemeyen Fenerbahçeli kurmaylar, o dönem için transferi beklemeye aldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Indepentiente'nin inadı kırıldı! Fabricio Bustos ocakta geliyor

YENİDEN HAREKETE GEÇİLDİ!
Kulübü ile sözleşme uzatmayan Bustos için yeniden harekete geçen Fenerbahçe, transferi ocak ayında bitirmeyi amaçlıyor. Tangocu futbolcunun, sezon sonunda kontratının bitecek olmasından dolayı uygun bir bonservis bedeliyle kadroya katılması planlanıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Indepentiente'nin inadı kırıldı! Fabricio Bustos ocakta geliyor

FENERBAHÇE'Yİ ÇOK İSTİYOR!
Independiente'nin sunduğu yeni sözleşme tekliflerini ısrarla geri çeviren Arjantinli oyuncunun, kariyeri açısından Fenerbahçe'ye gelmeyi çok istediği belirtiliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Indepentiente'nin inadı kırıldı! Fabricio Bustos ocakta geliyor

FABRICIO BUSTOS KİMDİR?
28 Ninsan 1996'da Ajrantin'de dünyaya gelen Fabricio Bustos, 1.67 boyunda ve sağ kanat beki olarak görev alabiliyor. Kariyerine Independiente'de başlayan Bustos, 2016-17 yılında profesyonel oldu. Independiente formasıyla kariyerinde toplam 170 maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu, 4 gol ve 18 asistle oynadı.

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