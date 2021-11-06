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FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe taraftarından Luiz Gustavo tartışması!

FENERBAHÇE HABERLERİ: UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4. maçında Fenerbahçe deplasmanda Antwerp'e konuk oldu. Sarı-lacivertliler zorlu karşılaşmada rakibin 3-0 yenerek gruptaki ilk galibiyetini aldı. Mücadele sonrası sarı-lacivertli taraftarlar arasında Luiz Gustavo tartışması yaşandı. İşte detaylar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2021 Cumartesi 06:50
FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe taraftarından Luiz Gustavo tartışması!
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Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe gecesi Royal Antwerp'i deplasmanda 3-0 mağlup etmesinin yankıları devam ederken Sarı-Lacivertli taraftarlar sosyal medyada ilginç bir paylaşıma imza attılar.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe taraftarından Luiz Gustavo tartışması!

Takvim'in haberine göre; Gustavo'nun sakatlığı nedeniyle forma giyemediği Antwerp maçında Fenerbahçe'inin etkili ve akıcı futboluyla birlikte 3-0 gibi net bir galibiyet alması Brezilyalı futbolcunun sorgulanmasına neden oldu. Sarı-Lacivertli taratarlar sanal alemde "Gustavo el freni mi?" sorusunu yönelttiler.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe taraftarından Luiz Gustavo tartışması!

Bazı taraftarlar bu görüşe katılmazken bazıları da merkez orta saha oyuncuları ile birlikte Fenerbahçe'nin daha iyi oynadığını, zaten 3 stoperin oynadığı takımda Gustavo'nun da oynamasıyla sistemin çok defansif kaldığını ifade ettiler. Bazı taraftarlar da geçtiğimiz sezon Emre Belözoğlu'nun Gustavo'yu oynatmadığı 9 maçta 7 galibiyet alındığını da hatırlattılar. Gustavo bu sezon tüm lig maçlarında forma giydi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe taraftarından Luiz Gustavo tartışması!

GUSTAVO DERBİYE YETİŞECEK GİBİ...

Konya maçında sakatlanan Gustavo'nun tedavisi devam ediyor. Kayseri maçında forma giyemeycek olan Brezilyalı futbolcunun Galatasaray derbisine yetişmesi bekleniyor.

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