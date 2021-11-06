FENERBAHÇE HABERLERİ - Antwerp maçında orta saha değişti Fenerbahçe şahlandı!

İrfan Can ince pasları ile gol yollarını açtı. Berisha da ilk kez kendini gösterme şansı buldu. Pereira'nın sistem+bazı oyuncular konusundaki inadından vazgeçmesi halinde, Mesut Özil'in de katkısıyla bu takımın ligde ve Avrupa'da sonuna kadar yarışacağı belirtildi.