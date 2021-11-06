FENERBAHÇE HABERLERİ - Antwerp maçında orta saha değişti Fenerbahçe şahlandı!

Fenerbahçe'de UEFA Avrupa Ligi'nde alınan Royal Antwerp galibiyetinin sevinci yaşanıyor. Sarı- lacivertliler, 4 maç sonra gelen 3 puanla moral tazelerken, uzun süre sonra sergilenen pozitif futbol ve farklı skor camiada umutları yeniden yeşertti.
Deplasmanda oynamasına rağmen özlenen atak futbolu ilk kez sahaya yansıtan takım, hücum organizasyonları ve birbirinden şık golleriyle taraftarının yüzünü güldürdü. Maç boyunca rakip kaleye 12 şut çekildi, 7 isabet sağlandı; 3 gol atılırken bir o kadarı da kaçtı.
Bu olumlu tablodaki ana faktör hiç kuşkusuz kadrodaki değişimdi. Orta sahada defansif özellikli Luiz Gustavo ile Zajc'ın yerine Sosa ile oyunun iki yönünü de oynayabilen Mert Hakan'ın forma giymesi ataklara ve oyun organizasyonuna kalite getirdi.