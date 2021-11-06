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FENERBAHÇE HABERLERİ - Antwerp maçında orta saha değişti Fenerbahçe şahlandı!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4. hafta maçında Royal Antwerp'i deplasmanda 3-0 mağlup ederken, ortaya konulan futbol da taraftarı mest etti. Belçika ekibi karşısında orta saha kurgusunu değiştiren ve Jose Sosa, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can üçlüsünü ilk 11'de başlatan Vitor Pereira'nın bu hamlesi, hem oyun hem de skor olarak sarı-lacivertlileri adeta şaha kaldırdı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2021 Cumartesi 06:50
FENERBAHÇE HABERLERİ - Antwerp maçında orta saha değişti Fenerbahçe şahlandı!

Fenerbahçe'de UEFA Avrupa Ligi'nde alınan Royal Antwerp galibiyetinin sevinci yaşanıyor. Sarı- lacivertliler, 4 maç sonra gelen 3 puanla moral tazelerken, uzun süre sonra sergilenen pozitif futbol ve farklı skor camiada umutları yeniden yeşertti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Antwerp maçında orta saha değişti Fenerbahçe şahlandı!

Deplasmanda oynamasına rağmen özlenen atak futbolu ilk kez sahaya yansıtan takım, hücum organizasyonları ve birbirinden şık golleriyle taraftarının yüzünü güldürdü. Maç boyunca rakip kaleye 12 şut çekildi, 7 isabet sağlandı; 3 gol atılırken bir o kadarı da kaçtı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Antwerp maçında orta saha değişti Fenerbahçe şahlandı!

Bu olumlu tablodaki ana faktör hiç kuşkusuz kadrodaki değişimdi. Orta sahada defansif özellikli Luiz Gustavo ile Zajc'ın yerine Sosa ile oyunun iki yönünü de oynayabilen Mert Hakan'ın forma giymesi ataklara ve oyun organizasyonuna kalite getirdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Antwerp maçında orta saha değişti Fenerbahçe şahlandı!

İrfan Can ince pasları ile gol yollarını açtı. Berisha da ilk kez kendini gösterme şansı buldu. Pereira'nın sistem+bazı oyuncular konusundaki inadından vazgeçmesi halinde, Mesut Özil'in de katkısıyla bu takımın ligde ve Avrupa'da sonuna kadar yarışacağı belirtildi.

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