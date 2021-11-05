SPOR HABERİ: Allahyar yine sahnede! Zorya'yı sırtlıyor

Allahyar Sayyadmanesh yükselen performansını sürdürüyor. İranlı golcü, son olarak UEFA Avrupa Ligi'ndeki CSKA Sofya maçında sahneye çıktı ve Zorya formasıyla son 4 resmi maçında 5 gol kaydetti. 20 yaşındaki hücum oyuncusu bu sezon ise 18 maçta 8 kez fileleri havalandırırken, 2 asist yaptı.

Ukrayna ekibi geçen sezon başında Fenerbahçe'den genç futbolcuyu kiralık kadrosuna katmıştı. Geçen sezondan itibaren Zorya formasıyla 44 maça çıkan Allahyar, 14 gol atarken, 5 asist yaptı.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR!

31 Aralık 2021'de Zorya ile kiralık sözleşmesi sona erecek Allahyar için görüşmeler sürüyor. Ukrayna ekibi, genç golcünün kontratını sezon sonuna kadar uzatmak için Fenerbahçe yönetimiyle temaslara devam ediyor.



