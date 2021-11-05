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SPOR HABERİ: Allahyar yine sahnede! Zorya'yı sırtlıyor

Bonservisi Fenerbahçe'de olan ve Ukrayna Premier Ligi takımlarından Zorya'da kiralık olarak forma giyen Allahyar Sayyadmanesh performansıyla göz kamaştırıyor. Son olarak Zorya'nın UEFA Avrupa Ligi'nde CSKA Sofya'yı ağırladığı maçta sahneye çıkan İranlı santrfor, 90+5'te atttığı golle takımına katkı sağladı. 20 yaşındaki hücum oyuncusu bu sezon 18 maçta 8 kez fileleri havalandırırken, 2 asist yaptı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2021 Cuma 10:57
SPOR HABERİ: Allahyar yine sahnede! Zorya'yı sırtlıyor

Allahyar Sayyadmanesh yükselen performansını sürdürüyor. İranlı golcü, son olarak UEFA Avrupa Ligi'ndeki CSKA Sofya maçında sahneye çıktı ve Zorya formasıyla son 4 resmi maçında 5 gol kaydetti. 20 yaşındaki hücum oyuncusu bu sezon ise 18 maçta 8 kez fileleri havalandırırken, 2 asist yaptı.

Ukrayna ekibi geçen sezon başında Fenerbahçe'den genç futbolcuyu kiralık kadrosuna katmıştı. Geçen sezondan itibaren Zorya formasıyla 44 maça çıkan Allahyar, 14 gol atarken, 5 asist yaptı.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR!
31 Aralık 2021'de Zorya ile kiralık sözleşmesi sona erecek Allahyar için görüşmeler sürüyor. Ukrayna ekibi, genç golcünün kontratını sezon sonuna kadar uzatmak için Fenerbahçe yönetimiyle temaslara devam ediyor.


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