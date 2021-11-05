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İşte maestro

Mert Hakan’ın füzesini hazırladı. Berisha’nın müthiş golünde de pas trafiğini organize etti. İşte İrfan Can...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2021 Cuma 06:50
İşte maestro
Fenerbahçe Belçika'da gol şov yaparken, bu şovun en önemli kahramanlarından birisi de İrfan Can Kahveci'ydi. Sakatlığını atlattıktan sonra geçen hafta Konya maçında müthiş bir frikik golüyle sahne alan 26 yaşındaki maestro, Antwerp karşısında sarı-lacivertlilerin oyun aklı oldu. İrfan Can, muhteşem zaferde gol perdesini açan Mert Hakan'ın füzesini hazırlayıp maça süper başladı. Ardından Mert Hakan'la yaptığı tiki-taka'yla Berisha'nın müthiş golüne damga vurdu. 64'te Rossi'yle değişen genç maestro, sosyal medyada sarı-lacivertli taraftarlardan binlerce beğeni aldı.
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