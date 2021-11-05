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FENERBAHÇE HABERLERİ: Vitor Pereira çözüm arıyor! Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci...

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira üst üste alınan yenilgilerin ardından kadroda değişikliğe gitmeyi planlıyor.Pereira, Mesut Özil ile İrfan Can Kahveci'yi bir arada oynatabileceği bir düzen için çalışıyor. Portekizli teknik adam gerekirse İrfan Can'ı orta sahada 8 numaralı mevkiye çekecek.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2021 Cuma 06:50
FENERBAHÇE HABERLERİ: Vitor Pereira çözüm arıyor! Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci...
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Başkan Ali Koç'un uyarılarının ardından bir takım değişikliklere gitme kararı aldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Vitor Pereira çözüm arıyor! Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci...

Takvim'in haberine göre; Portekizli teknik adamın ilk olarak takımın iki yetenekli oyuncusu kaptan Mesut Özil ile İrfan Can Kahveci'yi bir arada oynatmanın hesaplarını yapıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Vitor Pereira çözüm arıyor! Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci...

İrfan Can ile Mesut'u orta sahanın önünde, santrforun ise arkasında ikili olarak oynatmayı planlayan Pereira'nın bir seçeneği daha var.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Vitor Pereira çözüm arıyor! Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci...

O da İrfan Can'ı orta sahada 8 numaralı bölgede oynatmak. Yıldız futbolcu Başakşehir'de forma giydiği dönemde de böyle bir göreve soyunmuştu.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Vitor Pereira çözüm arıyor! Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci...

Pereira'nın nasıl bir tercih yapacağı ise önümüzdeki birkaç gün içinde belli olacak. İrfan Can, Konya deplasmanında oyuna sonradan girmiş, performansı ve golü ile dikkat çekmişti.

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