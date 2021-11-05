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FENERBAHÇE HABERLERİ: Szalai’ye dev kanca!

Fenerbahçe'deki performansıyla Avrupa devlerinin radarına giren Attila Szalai'nin taliplileri artıyor... Macar stoperi, Chelsea'nin de tekibe aldığı ifade edildi. İngiliz devinin scout ekibinin, 23 yaşındaki savunma oyuncusunu Fenerbahçe ve Macaristan Milli Takımı'nda bir süredir izlediği, raporların olumlu olması halinde Chelsea'nin devre arasında Kanarya'nın kapısını çalacağı belirtiliyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2021 Cuma 06:50
FENERBAHÇE HABERLERİ: Szalai’ye dev kanca!

Fenerbahçe'deki performansıyla Avrupa devlerinin radarına giren Attila Szalai'nin taliplileri artıyor... Macar stoperi, Chelsea'nin de tekibe aldığı ifade edildi. İngiliz devinin scout ekibinin, 23 yaşındaki savunma oyuncusunu Fenerbahçe ve Macaristan Milli Takımı'nda bir süredir izlediği, raporların olumlu olması halinde Chelsea'nin devre arasında Kanarya'nın kapısını çalacağı belirtiliyor. Fenerbahçe geçen sezon devre arasında Apollon Limassol'dan 2 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek transfer ettiği Szalai'nin satışından en az 20 milyon euro gelir bekliyor.

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