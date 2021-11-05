FENERBAHÇE HABERLERİ - Şovun adı Mert Hakan Yandaş

UEFA Avrupa Ligi'nde dün gece Antwerp'e şans tanımayan Fenerbahçe'de öne çıkan isim tartışmasız Mert Hakan Yandaş'tı. Haftalardır forma bekleyen MHY, ilk 11'de şans bulduğu ve kaptan olarak sahaya çıktığı karşılaşmada şov yaptı. Mücadelenin 9. dakikasında ceza sahası dışından attığı müthiş golle sarılacivertlileri öne geçiren yıldız futbolcu, 29'da da Berisha'nın golünde İrfan ile şık paslarının ardından asist yaptı.

'SIRADA OLYMPIAKOS VAR'

Mert, maç sonunda şunları söyledi: "3 haftalık kötü bir süreç vardı. Camiada uzun süredir bir şampiyonluk hasreti var, kırılgan durumdayız taraftarımız haklı, onları çok üzdük. Gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz, Bugün Fenerbahçe kaptanı olarak sahaya çıktım, bu benim için çok çok büyük bir gurur. Sırada Olympiakos var. Olympiakos'u inşallah orada yenip başkanlarına güzel bir cevap vermek istiyoruz."