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FENERBAHÇE HABERLERİ - Sen neymişsin Berisha

Son dakika Fenerbahçe haberleri... F.Bahçe’nin Alman golcüsü, durdu durdu Antwerp’e patladı, UEFA Avrupa Ligi'nde jeneriklik bir gole imza attı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2021 Cuma 06:50
FENERBAHÇE HABERLERİ - Sen neymişsin Berisha

Bu sezon eleştirilen isimlerden biri olan Mergim Berisha, dün gece öyle bir gole imza attı ki, taraflı-tarafsız herkesin beğenisini kazandı. Mert Hakan'ın ortasında şık bir voleyle rakip ağları havalandıran Alman futbolcu, Süper Lig'den sonra Avrupa Ligi'nde de gol sevinci yaşadı. Attığı jeneriklik golün yanı sıra Meyer'e de asist yapan 23 yaşındaki futbolcu, özellikle ilk yarıdaki performansıyla öne çıktı. Bu arada Mergim Berisha attığı müthiş golle sosyal medyada dün gece en çok konuşulanlar futbolculardan biri oldu.

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