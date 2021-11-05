Fenerbahçe haberleri | Mert Hakan Yandaş'tan Olympiakos başkanına yanıt! "Yunanistan'da..."

UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden takımlardan Fenerbahçe, Royal Antwerp'e karşı aldığı etkileyici galibiyetle birlikte önceki maçlarda alınan sonuçları unutturmayı başardı. İlk 3 maçta yalnızca 2 puan toplayabilen sarı-lacivertliler, Belçika'da alınan 3 puanla birlikte puanını 5'e yükseltti ve gruptan çıkma şansını devam ettirdi.
Royal Antwerp'in fişini ilk yarım saatte çeken sarı-lacivertliler, Mert Hakan Yandaş, Meyer ve Berisha'nın birbirinden güzel golleriyle sahadan 3-0 galip ayrıldı.
Mücadelenin ardından konuşan Mert Hakan Yandaş, Olympiakos başkanının küstah açıklamaları için yorum yaptı.