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Fenerbahçe haberleri | Mert Hakan Yandaş'tan Olympiakos başkanına yanıt! "Yunanistan'da..."

UEFA Avrupa Ligi'nde Antwerp'i deplasmanda 3-0 mağlup eden Fenerbahçe'de, ilk gol Mert Hakan Yandaş'tan gelmişti. Şık bir gol atan ve maça kaptan olarak çıkan Mert Hakan, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. Milli futbolcu Olympiakos başkanına da yanıt verdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2021 Cuma 09:35
Fenerbahçe haberleri | Mert Hakan Yandaş'tan Olympiakos başkanına yanıt! "Yunanistan'da..."

UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden takımlardan Fenerbahçe, Royal Antwerp'e karşı aldığı etkileyici galibiyetle birlikte önceki maçlarda alınan sonuçları unutturmayı başardı. İlk 3 maçta yalnızca 2 puan toplayabilen sarı-lacivertliler, Belçika'da alınan 3 puanla birlikte puanını 5'e yükseltti ve gruptan çıkma şansını devam ettirdi.

Fenerbahçe haberleri | Mert Hakan Yandaş'tan Olympiakos başkanına yanıt! "Yunanistan'da..."

Royal Antwerp'in fişini ilk yarım saatte çeken sarı-lacivertliler, Mert Hakan Yandaş, Meyer ve Berisha'nın birbirinden güzel golleriyle sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Fenerbahçe haberleri | Mert Hakan Yandaş'tan Olympiakos başkanına yanıt! "Yunanistan'da..."

Mücadelenin ardından konuşan Mert Hakan Yandaş, Olympiakos başkanının küstah açıklamaları için yorum yaptı.

Fenerbahçe haberleri | Mert Hakan Yandaş'tan Olympiakos başkanına yanıt! "Yunanistan'da..."

İşte Mert Hakan Yandaş'ın açıklamaları...

"Bizim için üzücü geçen 3 maçın ardından buraya takım olarak farklı bir bilinçle geldik. Taraftarı bu kadar üzmeye hakkımız yok. Onlardan özür diliyoruz. Bu maç çok keyifli geçti. Çok mutluyuz. İnşallah burada kalmaz ve devamını getiririz. Bulunduğumuz kulvarlarda Fenerbahçe olarak gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz."

Fenerbahçe haberleri | Mert Hakan Yandaş'tan Olympiakos başkanına yanıt! "Yunanistan'da..."

"HER ŞEYİN BİLİNCİNDEYİZ"

İstanbul'da oynanan Fenerbahçe-Olympiakos maçının ardından konuşan kulüp başkanı Marinakis, "Şehrimiz İstanbul'da kazanmak çok önemliydi. Tarihi anlara tanıklık ettik. Bunu, tüm Yunan halkına armağan ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçe haberleri | Mert Hakan Yandaş'tan Olympiakos başkanına yanıt! "Yunanistan'da..."

Antwerp galibiyetinin ardından konuşan Mert Hakan Yandaş, "Olympiakos'u orada yenerek onların başkanına cevap vermek istiyoruz. Her şeyin bilincindeyiz." diye konuştu.

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