Usta yorumcudan flaş Vitor Pereira sözleri! "Antwerp maçını kazanamazsa taraftar..."

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, son dönemde büyük bir düşüş içine girdi. Deplasmanda alınan Trabzonspor yenilgisiyle liderliği kaptıran sarı-lacivertliler, ardından Alanyaspor ve Konyaspor'a kaybetti ve zirvenin 7 puan gerisine düştü.
Alınan kötü sonuçların yanı sıra oynanan futbol, Pereira'nın geleceğini tartışmaya açtı. Sarı-lacivertli camiada Portekizli hoca ile yolların ayrılması gerektiğini düşünen bir kesim var. Sabah Gazetesi'nin usta kalemi Gürcan Bilgiç, Fenerbahçe ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. İşte detaylar...
Fenerbahçe yönetimi kötü sonuçların ardından hoca arayışında mı?
Eğer araştırma yapmıyorlarsa "ders" almamışlar demektir. Çünkü geçen 11 hafta ve Avrupa Ligi'nde oynanan maçlardaki performans gösterdi ki bu oyun daha iyiye gitmiyor.