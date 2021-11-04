Haberler Fenerbahçe Usta yorumcudan flaş Vitor Pereira sözleri! "Antwerp maçını kazanamazsa taraftar..."

Usta yorumcudan flaş Vitor Pereira sözleri! "Antwerp maçını kazanamazsa taraftar..."

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertlilerin UEFA Avrupa Ligi grup maçında oynayacağı Antwerp maçı öncesi Sabah spor yazarı Gürcan Bilgiç önemli değerlendirmelerde bulundu. Bilgiç, Antwerp maçında kayıp yaşanması halinde, Kayserispor maçında taraftarlarla yaşanılabilecek olası tepkiye değindi. İşte o açıklamalar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2021 Perşembe 13:24
Usta yorumcudan flaş Vitor Pereira sözleri! "Antwerp maçını kazanamazsa taraftar..."

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, son dönemde büyük bir düşüş içine girdi. Deplasmanda alınan Trabzonspor yenilgisiyle liderliği kaptıran sarı-lacivertliler, ardından Alanyaspor ve Konyaspor'a kaybetti ve zirvenin 7 puan gerisine düştü.

Usta yorumcudan flaş Vitor Pereira sözleri! "Antwerp maçını kazanamazsa taraftar..."

Alınan kötü sonuçların yanı sıra oynanan futbol, Pereira'nın geleceğini tartışmaya açtı. Sarı-lacivertli camiada Portekizli hoca ile yolların ayrılması gerektiğini düşünen bir kesim var. Sabah Gazetesi'nin usta kalemi Gürcan Bilgiç, Fenerbahçe ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. İşte detaylar...

Usta yorumcudan flaş Vitor Pereira sözleri! "Antwerp maçını kazanamazsa taraftar..."

Fenerbahçe yönetimi kötü sonuçların ardından hoca arayışında mı?

Eğer araştırma yapmıyorlarsa "ders" almamışlar demektir. Çünkü geçen 11 hafta ve Avrupa Ligi'nde oynanan maçlardaki performans gösterdi ki bu oyun daha iyiye gitmiyor.

Usta yorumcudan flaş Vitor Pereira sözleri! "Antwerp maçını kazanamazsa taraftar..."

Yine 11 haftadaki sayılara baktığımız zaman geçen sezonlardan daha kötü durumda.

Usta yorumcudan flaş Vitor Pereira sözleri! "Antwerp maçını kazanamazsa taraftar..."

Takım ne ofansif ne de defansif olarak daha iyi. Üstelik yeni transferlerle daha alternatifli hale geldiler.

Usta yorumcudan flaş Vitor Pereira sözleri! "Antwerp maçını kazanamazsa taraftar..."

Pereira'nın sonuçlardan önce takımın oyununu geliştirip, özel oyuncuları da (İrfan Can-Mesut) sorumluluk almaya yönlendirmesi gerekli. Çünkü daha önünde Galatasaray ve Beşiktaş maçları da var.

Usta yorumcudan flaş Vitor Pereira sözleri! "Antwerp maçını kazanamazsa taraftar..."

Antwerp maçının önemi sizce nedir? Sonucunda neler olabilir?

Bu maçı kazanamazlarsa pazar gününü de tehlikeye sokarlar. Çünkü Kadıköy'deki Kayseri karşılaşmasına 3 maç üst üste kaybetmiş, liderlikten olmuş takımın öfkeli ve sabırsız taraftarı gelecek.

Usta yorumcudan flaş Vitor Pereira sözleri! "Antwerp maçını kazanamazsa taraftar..."

Antwerp galibiyeti tribünleri dolduracak Fenerbahçelilerin biraz olsun mutsuzluğunu dindirip, takıma duydukları güveni artırır.

Usta yorumcudan flaş Vitor Pereira sözleri! "Antwerp maçını kazanamazsa taraftar..."

Umarım bunu doğru analiz edip, "Ne o, Avrupa şampiyonu mu olacağız" mantalitesiyle değerlendirmezler. Psikolojik bir maç olacak. Belki de sezonu Fenerbahçe için yeniden başlatacak.

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