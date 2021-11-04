Usta yorumcudan flaş Vitor Pereira sözleri! "Antwerp maçını kazanamazsa taraftar..."

Bu maçı kazanamazlarsa pazar gününü de tehlikeye sokarlar. Çünkü Kadıköy'deki Kayseri karşılaşmasına 3 maç üst üste kaybetmiş, liderlikten olmuş takımın öfkeli ve sabırsız taraftarı gelecek.

Umarım bunu doğru analiz edip, "Ne o, Avrupa şampiyonu mu olacağız" mantalitesiyle değerlendirmezler. Psikolojik bir maç olacak. Belki de sezonu Fenerbahçe için yeniden başlatacak.