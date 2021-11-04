Ukrayna basınından bomba golcü iddiası! Fenerbahçe Sardar Azmoun ile ilgileniyor

Sezon başında Mergim Berisha ve Diego Rossi gibi golcüleri kadrosuna katan Fenerbahçe, iki isimden de istediği verimi alamazken, golcü arayışına girmişti. Avrupa basınından sarı lacivertliler için bir çok isim gündeme gelirken, bu kez sürpriz bir iddia ortaya atıldı.