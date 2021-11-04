Ukrayna basınından bomba golcü iddiası! Fenerbahçe Sardar Azmoun ile ilgileniyor

Sezon başında Mergim Berisha ve Diego Rossi gibi golcüleri kadrosuna katan Fenerbahçe, iki isimden de istediği verimi alamazken, golcü arayışına girmişti. Avrupa basınından sarı lacivertliler için bir çok isim gündeme gelirken, bu kez sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
Ukrayna basınında yer alan bilgilere göre Zenit'in golcüsü Sardar Azmoun, henüz takımıyla yeni sözleşme imzalamadı. İranlı golcünün sözleşmesi 30 Haziran 2022'de sona eriyor.
AVRUPA KULÜPLERİNİ PEŞİNE TAKTI
Zenit'te gösterdiği başarılı performans ile adından sıkça söz ettiren Sardar Azmoun için talipler sıraya girdi. yıldız golcü için 1. iddia Roma ile ilgili olmuştu.