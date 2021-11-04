Haberler Fenerbahçe Ukrayna basınından bomba golcü iddiası! Fenerbahçe Sardar Azmoun ile ilgileniyor

Ukrayna basınından bomba golcü iddiası! Fenerbahçe Sardar Azmoun ile ilgileniyor

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Takıma bir golcü takviyesi yapmak isteyen Kanarya, sözleşmesi sona erecek yıldızlar için çalışmalarına devam ediyor. Fenerbahçe için daha önce Wahbi Khazri ismi gündeme gelirken, bu kez Ukrayna basınından sürpriz bir gelişme aktarıldı. Buna göre Fenerbahçe, Zenit'in golcüsü Sardar Azmoun ile ilgileniyor. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2021 Perşembe 16:52 Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2021 Perşembe 16:54
Ukrayna basınından bomba golcü iddiası! Fenerbahçe Sardar Azmoun ile ilgileniyor

Sezon başında Mergim Berisha ve Diego Rossi gibi golcüleri kadrosuna katan Fenerbahçe, iki isimden de istediği verimi alamazken, golcü arayışına girmişti. Avrupa basınından sarı lacivertliler için bir çok isim gündeme gelirken, bu kez sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Ukrayna basınından bomba golcü iddiası! Fenerbahçe Sardar Azmoun ile ilgileniyor

Ukrayna basınında yer alan bilgilere göre Zenit'in golcüsü Sardar Azmoun, henüz takımıyla yeni sözleşme imzalamadı. İranlı golcünün sözleşmesi 30 Haziran 2022'de sona eriyor.

Ukrayna basınından bomba golcü iddiası! Fenerbahçe Sardar Azmoun ile ilgileniyor

AVRUPA KULÜPLERİNİ PEŞİNE TAKTI
Zenit'te gösterdiği başarılı performans ile adından sıkça söz ettiren Sardar Azmoun için talipler sıraya girdi. yıldız golcü için 1. iddia Roma ile ilgili olmuştu.

Ukrayna basınından bomba golcü iddiası! Fenerbahçe Sardar Azmoun ile ilgileniyor

"İLGİLENMİYORUZ"
Roma Sportif Direktörü Tiago Pinto, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Tabii ki scoutlarımız düzenli olarak Şampiyonlar Ligi maçlarına gidiyor ama Roma, Sardar Azmoun'a ilgi duymuyor. Bu söylenenler doğru değil" dedi.

Ukrayna basınından bomba golcü iddiası! Fenerbahçe Sardar Azmoun ile ilgileniyor

FENERBAHÇE DE DEVREDE
Öte yandan haberin detaylarında Sardar Azmoun ile ilgilienen takımlar okuyuculara aktarıldı. Buna göre Napoli, Lazio, Lyon, Inter, Juventus, Villareal, Bayer Leverkusen ve Fenerbahçe, İranlı golcüye ilgi duyuyor.

Ukrayna basınından bomba golcü iddiası! Fenerbahçe Sardar Azmoun ile ilgileniyor

SARDAR AZMOUN KİMDİR?
1 Ocak 1995'te İran'da dünyaya gelen Sardar Azmoun, santrfor mevkinde forma giyiyor ve her iki ayağını da başarılı bir şekilde kullanabiliyor.

Ukrayna basınından bomba golcü iddiası! Fenerbahçe Sardar Azmoun ile ilgileniyor

Kariyerine İran'ın Etka altyapısında başlayan Azmoun daha sonra; Sepahan, Rubin Kazan altyapıları ve Rubin Kazan, Rostov, Zenit kulüplerinde oynadı. Azmoun bu sezon toplamda 16 maça çıkarken 9 gol 4 asist üretti. Yıldız isim İran milli takımı ile de 56 maçta 37 gol kaydetti.

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