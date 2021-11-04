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TRANSFER HABERİ - Arap basını duyurdu! Talisca Fenerbahçe'ye...

Spor haberi... Süper Lig'de transfer hareketliliği son günlerde hız kazanmış durumda. İç transferde hamleler arka arkaya gelirken, dış transferde de yeni gelişmeler yaşanıyor. Birçok isimle temalarını sürdüren Fenerbahçe için Arap basınından bomba bir iddia geldi. İşte detaylar... (FB haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2021 Perşembe 06:50
TRANSFER HABERİ - Arap basını duyurdu! Talisca Fenerbahçe'ye...

Fenerbahçe için transfer haberleri art arda gelmeye başladı. Son iddia ise Arabistan'dan...

TRANSFER HABERİ - Arap basını duyurdu! Talisca Fenerbahçe'ye...

Mali yükümlülüklerini yerine getirmeyen Al Nassr, Asya Şampiyonlar Ligi'ne alınmamıştı. Suudi ekibinin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca'nın bu gelişme sonrası Al Nassr'dan ayrılabileceği ifade edilirken, yeni adresi için en yakın olasılığın Fenerbahçe olduğu bildirildi.

TRANSFER HABERİ - Arap basını duyurdu! Talisca Fenerbahçe'ye...

Takım içindeki yerli-yabancı tartışmasından da huzursuz olduğu belirtilen 27 yaşındaki Talisca bu sezon 11 maçta 6 gol+3 asiste imza attı.

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