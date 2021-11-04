TRANSFER HABERİ - Arap basını duyurdu! Talisca Fenerbahçe'ye...

Fenerbahçe için transfer haberleri art arda gelmeye başladı. Son iddia ise Arabistan'dan...

Mali yükümlülüklerini yerine getirmeyen Al Nassr, Asya Şampiyonlar Ligi'ne alınmamıştı. Suudi ekibinin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca'nın bu gelişme sonrası Al Nassr'dan ayrılabileceği ifade edilirken, yeni adresi için en yakın olasılığın Fenerbahçe olduğu bildirildi.