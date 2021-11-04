Son dakika spor haberi: Antwerp Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. D grubu 4. maçında temsilcimiz Fenerbahçe ile Belçika ekibi Antwerp karşı karşıya gelecek. Bosuil Stadyumu'nda oynanacak zorlu mücadeleyi Bosna Hersek Federasyonu'ndan hakem Irfan Peljto'nun yönetecek. Kritik müsabaka, sarı-lacivertlilerin gruptaki kaderi açısından büyük önem taşıyor.
ANTWERP - FENERBAHÇE MAÇINDA İLK 11'LER
ROYAL ANTWERP: Butez, De Laet, Verstraete, Fischer, Alhassan Yusuf, Benson, Gerkens, Vines, Bataille, Almeida, Frey
FENERBAHÇE: Berke Özer, Tisserand, Kim Min-Jae, Novak, Osayi Samuel, Sosa, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Max Meyer, İrfan Can Kahveci, Berisha
ANTWERP - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Antwerp - Fenerbahçe maçı 4 Kasım Perşembe günü saat 23:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.
VITOR PEREIA YÖNETİMİNDE AVRUPA'DA 22. MAÇ
Fenerbahçe, Portekizli teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde Avrupa kupalarında 22. kez mücadele edecek.