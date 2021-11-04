Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Antwerp Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu!

Son dakika spor haberi: Antwerp Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, Belçika ekibi Royal Antwerp ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Mutlak galibiyet isteyen sarı-lacivertliler kötü gidişatı durdurmak istiyor. Bosuil Stadyumu'nda oynanacak zorlu mücadeleyi Bosna Hersek Federasyonu'ndan hakem Irfan Peljto'nun yönetecek. Kritik müsabaka öncesi iki takımın sahaya çıkacağı ilk 11 belli oldu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2021 Perşembe 21:37 Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2021 Perşembe 22:55
Son dakika spor haberi: Antwerp Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. D grubu 4. maçında temsilcimiz Fenerbahçe ile Belçika ekibi Antwerp karşı karşıya gelecek. Bosuil Stadyumu'nda oynanacak zorlu mücadeleyi Bosna Hersek Federasyonu'ndan hakem Irfan Peljto'nun yönetecek. Kritik müsabaka, sarı-lacivertlilerin gruptaki kaderi açısından büyük önem taşıyor.

ANTWERP - FENERBAHÇE MAÇINDA İLK 11'LER
ROYAL ANTWERP: Butez, De Laet, Verstraete, Fischer, Alhassan Yusuf, Benson, Gerkens, Vines, Bataille, Almeida, Frey

FENERBAHÇE: Berke Özer, Tisserand, Kim Min-Jae, Novak, Osayi Samuel, Sosa, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Max Meyer, İrfan Can Kahveci, Berisha

ANTWERP - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Antwerp - Fenerbahçe maçı 4 Kasım Perşembe günü saat 23:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.

VITOR PEREIA YÖNETİMİNDE AVRUPA'DA 22. MAÇ
Fenerbahçe, Portekizli teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde Avrupa kupalarında 22. kez mücadele edecek.