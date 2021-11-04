Haberler Fenerbahçe Royal Antwerp - Fenerbahçe maçı CANLI ŞİFRESİZ izle | Fenerbahçe UEFA maçı hangi kanalda? Royal Antwerp - Fenerbahçe maçını CBC Sport yayınlayacak mı? Fenerbahçe maçını şifresiz veren kanallar lisetesi...

Royal Antwerp - Fenerbahçe maçı CANLI ŞİFRESİZ izle | Fenerbahçe UEFA maçı hangi kanalda? Royal Antwerp - Fenerbahçe maçını CBC Sport yayınlayacak mı? Fenerbahçe maçını şifresiz veren kanallar lisetesi...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Fenerbahçe, Belçika temsilcisi Royal Antwerp ile kozlarını paylaşacak. Sarı lacivertli ekip, kazanarak yükselişe geçmek istiyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle Fenerbahçe maçını şifresiz veren kanallar araştırılıyor. Yapılan sorgularda,Fenerbahçe maçı şifresiz izle, Antwerp - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?, Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı şifresiz canlı izle gibi ifadeler yer alıyor. Peki, Fenerbahçe maçı nasıl izlenir? Antwerp - Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı ve şifresiz yayınlanacak? Fenerbahçe maçını canlı veren tv kanalları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2021 Perşembe 11:59
Royal Antwerp - Fenerbahçe maçı CANLI ŞİFRESİZ izle | Fenerbahçe UEFA maçı hangi kanalda? Royal Antwerp - Fenerbahçe maçını CBC Sport yayınlayacak mı? Fenerbahçe maçını şifresiz veren kanallar lisetesi...

👉 ROYAL ANTWERP - FENERBAHÇE MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN!

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, 4. hafta maçında Antwerp ile karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Antwerp Fenerbahçe maçı nasıl izlenir? Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANTWERP - FENERBAHÇE MAÇI NASIL İZLENİR?

Antwerp - Fenerbahçe maçı 4 Kasım Perşembe TSİ 23:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak. Maçı şifresiz ve canlı izlemek isteyenler CBC Sport'tan izleyebilir.

CBC SPORT NASIL VE NEREDEN İZLENİR?

Çanak anteninizin AzerSpace 1/Africasat 1a uydusuna ayarlı olması gerekmektedir. AzerSpace 1/Africasat 1a uydusuna dönük çanak anteniniz varsa uydu cihazınızın kurulum menüsünden frekans ekle menüsünü açın. Uydu adı kısmında "AzerSpace 1/Africasat 1a" seçin. Uydu seçimini yaptıktan sonra bir alt kısmında bulunan frekans kısmına 11134 sayısını girin. Polarizasyon kısmında H - Yatay seçin. Sembol kısmına 27500 sayısını girin. FEC değerini bir çok uydu cihazı otomatik seçmektedir, bu değeri değiştirmeyebilirsiniz. FEC değerini değiştirmek isterseniz CBC Sport TV yayınının FEC'i 5/6. Bütün frekans değerlerini düzgün girdikten sonra aramayı başlatıp yayınınızı izleyebilirsiniz.

CBC SPORT FREKANS BİLGİLERİ NE?

Uydu: AzerSpace 46° Frekans: 11135 H 27500

SON DAKİKA
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor