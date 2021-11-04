Fenerbahçe haberleri | Fenerbahçe Jean-Phillipe Gbamin için devrede! Jean-Phillipe Gbamin kimdir?

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Süper Lig'de son 3 maçta sırasıyla Trabzonspor, Alanyaspor ve Konyaspor'a yenilen Fenerbahçe'de işler yolunda gitmiyor. Teknik direktör Vitor Pereira'nın ve başkan Ali Koç'un tartışıldığı sarı lacivertlilerde, devre arası için transfer çalışmalarına hız verildi.

Takıma bir sol ve sağ bek almak isteyen Kanarya, orta saha rotasyonunu da güçlendirmek istiyordu. Bu doğrultuda Fenerbahçe'nin karşısına bir fırsat transferi çıktı. Everton, 25 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı ancak fazla forma şansı veremediği Jean-Phillip Gbamine'i Fenerbahçe'ye kiralayabilir. Kanarya önümüzdeki günlerde İngiliz yetkililerle bir araya gelerek detayları görüşecek.