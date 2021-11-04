SPOR HABERİ - Fenerbahçe kritik sınavda! İşte Vitor Pereira'nın Royal Antwerp maçı 11'i

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nun 4. haftasında bugün Belçika ekibi Royal Antwerp'e konuk olacak. Anvers kentindeki karşılaşma, TSİ 23.00'te başlayacak. Grupta iki beraberlik ve bir mağlubiyet alan Kanarya, 2 puanla 3'üncü sırada yer alıyor.
Sarı-lacivertliler kazanıp hem ilk iki iddiasını sürdürmek hem de Süper Lig'deki 3 maçlık mağlubiyet serisi sonrası moral tazelemek istiyor. Ev sahibi Royal Antwerp, bir beraberlik ve iki mağlubiyet ile D Grubu'nda son sırada. Belçika ekibi kendi liginde ise topladığı 24 puanla 3'üncü durumda.
8. RANDEVU!
Kanarya, Avrupa kupalarında Belçika ekipleriyle 8. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce 6'sı Anderlecht, 1'i Antwerp ile olmak üzere 7 maç yapan sarı-lacivertliler 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.