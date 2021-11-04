Haberler Fenerbahçe SPOR HABERİ - Fenerbahçe kritik sınavda! İşte Vitor Pereira'nın Royal Antwerp maçı 11'i

SPOR HABERİ - Fenerbahçe kritik sınavda! İşte Vitor Pereira'nın Royal Antwerp maçı 11'i

Spor haberi... Süper Lig'de 3’te sıfır çekerek taraftarlarını üzen Fenerbahçe Avrupa Sahnesi'nde. D Grubu 4. hafta mücadelesinde Royal Antwerp ile karşı karşıya gelecek. Mutlak galibiyet isteyen Sarı-Lacivertliler kazanıp hem kötü gidişe dur demek hem de çok üzdüğü taraftarı ile barışmak istiyor. İşte Fenerbahçe'nin muhtemel Royal Antwerp maçı 11'i ve detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2021 Perşembe 06:50
SPOR HABERİ - Fenerbahçe kritik sınavda! İşte Vitor Pereira'nın Royal Antwerp maçı 11'i

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nun 4. haftasında bugün Belçika ekibi Royal Antwerp'e konuk olacak. Anvers kentindeki karşılaşma, TSİ 23.00'te başlayacak. Grupta iki beraberlik ve bir mağlubiyet alan Kanarya, 2 puanla 3'üncü sırada yer alıyor.

SPOR HABERİ - Fenerbahçe kritik sınavda! İşte Vitor Pereira'nın Royal Antwerp maçı 11'i

Sarı-lacivertliler kazanıp hem ilk iki iddiasını sürdürmek hem de Süper Lig'deki 3 maçlık mağlubiyet serisi sonrası moral tazelemek istiyor. Ev sahibi Royal Antwerp, bir beraberlik ve iki mağlubiyet ile D Grubu'nda son sırada. Belçika ekibi kendi liginde ise topladığı 24 puanla 3'üncü durumda.

SPOR HABERİ - Fenerbahçe kritik sınavda! İşte Vitor Pereira'nın Royal Antwerp maçı 11'i

8. RANDEVU!
Kanarya, Avrupa kupalarında Belçika ekipleriyle 8. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce 6'sı Anderlecht, 1'i Antwerp ile olmak üzere 7 maç yapan sarı-lacivertliler 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

SPOR HABERİ - Fenerbahçe kritik sınavda! İşte Vitor Pereira'nın Royal Antwerp maçı 11'i

8 EKSİKLE UÇTU!
Sarı-Lacıvertli takım, Belçika'ya 8 eksikle gitti. Sakatlıkları devam eden Mesut Özil, Serdar Aziz, Luiz Gustavo, Altay Bayındır ve Enner Valencia kafilede yer almadı. Serdar Dursun, Crespo ve Burak Kapacak da UEFA listesinde olmadıkları için forma giyemeyecek.

SPOR HABERİ - Fenerbahçe kritik sınavda! İşte Vitor Pereira'nın Royal Antwerp maçı 11'i

ZAJC'A SARI IŞIK
Miha Zajc sarı kart ceza sınırında bulunuyor. UEFA Ligi'nde şu ana kadar 2 sarı kart gören Sloven oyuncu, bugün de kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve 25 Kasım'daki Olympiakos karşılaşmasında forma giyemeyecek.

SPOR HABERİ - Fenerbahçe kritik sınavda! İşte Vitor Pereira'nın Royal Antwerp maçı 11'i

ROYAL ANTWERP - FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER

ROYAL ANTWERP: Butez, Vines, Almeida, Engels, De Laet, Fischer, Yusuf, Verstraete, Benson, Gerkens, Frey

FENERBAHÇE: Berke, Tisserand, Kim, Szalai, Osayi, Sosa, Mert, Zajc, Ferdi, Rossi, Berisha

SON DAKİKA
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor