Royah Antwerp Fenerbahçe maçı öncesi Vitor Pereira açıklamalarda bulundu!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nun 4. haftasında Belçika ekibi Royal Antwerp'e konuk olacak.

Zorlu karşılaşma öncesi Berke Özer ve teknik direktör Vitor Pereira açıklamalarda bulundu.

İŞTE PEREIRA'NIN AÇIKLAMALARI:

Bu maçın önemini ve 3 puanın önemini biliyoruz. 3 puan almak var kafamızda, iyi bir takımla oynayacağız. Onlar da bizi tanıyor, biz de onları tanıyoruz. Kazanmak için sahaya çıkacağız.

Bütün odağımız; takımın seviyesini arttırmak. Takımda büyük bir karakter var, futbolda böyle sonuçlar yaşanıyor. Bugün iyiyseniz, yarın kötü olabiliyorsunuz. Ben takımın daha iyi olması için elimden geleni yapıyorum ve benim işim de bu.

Futbolda eleştiriler vardır, bazen eleştirebilirsiniz. Bugün iyi olabilirsiniz, yarın kötü.

Franfurt'ta penaltı atsaydık, 2 puan fazla olacaktır. Antwerp karşısında penaltıyı atsak yine 2 puan fazla olacaktık. Futbol bu, matematik hesaplarına giremezsiniz.

Benim işim takımın seviyesini arttırabilmek, benim çok fazla tecrübem var. Eski havayı yakalayabilmek için elimizden geleni yapıyoruz, futbolda dün yoktur. En az hatayı yapmak için çabalıyoruz. Öz güvenimizi tekrar kazanmak gerekiyor.

Yarın alacağımız 3 puan bizi savaşa tekrar sokacak.

Yarınki hedefimiz 3 puan ve sonrasında gruptan çıkabilmek. Biz Avrupa'nın en iyi takımı değiliz, omzumuzda büyük bir yük olduğunu söylemek istedim. Alabildiğimiz en iyi sonucu almak istiyoruz.

Ben kupayı daha önce kazandım, belki bilmiyorsunuz ama ben bunu size söyleyeyim.



Ben sadece yük olarak gördüğümü söylemek istedim. Avrupa Ligi'ni ben de kazanmak isterim.