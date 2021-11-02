Kendine geçildi

VitorPereira, ligde 11 hafta itibarıyla puan ve gol istatistiklerinde ilk döneminin gerisinde kaldı. Süper Lig'de çıktığı son 3 maçta hanesine puan yazdıramayan Portekizli hoca, ligde 11 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet ile 19 puan topladı.
VitorPereira, ligde 11 hafta itibarıyla puan ve gol istatistiklerinde ilk döneminin gerisinde kaldı. Süper Lig'de çıktığı son 3 maçta hanesine puan yazdıramayan Portekizli hoca, ligde 11 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet ile 19 puan topladı. Bu müsabakalarda 15 kez fileleri havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 13 gol gördü. Sarı-lacivertliler, Pereira'nın 2015- 16'daki ilk sezonunda ise 11 haftalık periyotta 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda 24 puan elde etmişti. Bu karşılaşmalarda 16 kez ağları sarsan Fenerbahçe, 9 gole engel olamamıştı.