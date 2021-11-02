Fenerbahçe'de 4 isim hayal kırıklığı yarattı! Berisha, Rossi, Meyer ve Crespo...

Fenerbahçe'de bir yandan Vitor Pereira'nın sistemi eleştirilirken, diğer yandan özellikle transferin son döneminde takıma katılan yabancıların performansı tartışılıyor. Şampiyonluk hedefiyle başlanan yeni sezon öncesi alınan futbolcular ligin geride kalan diliminde beklenen katkıyı sağlayamadı.

Yaz döneminde alınan isimlerden Kim Min-Jae dışında hiçbir oyuncu için "Tam isabet" ifadesi kullanılmazken, takıma katılan son 4 yabancıdan sadece Rossi as takıma adapte olabildi. Sabah'ın haberine göre Berisha, Meyer ve Crespo ise Pereira'nın birinci tercihleri olamadı.

DIEGO ROSSI

8 lig maçında 534 dakika süre aldı. 2 gol, 3 asistlik katkı verdi. Avrupa Ligi'nde 3 maçta 184 dakika şans buldu. As takıma adapte olabilen nadir transferlerden biri olsa da kapasitesinin Fenerbahçe seviyesinde olup olmadığı tartışılıyor. 23 yaşındaki Uruguaylı sol kanat, Los Angeles'tan kiralandı.

BERISHA

Takımın yeni golcüsü olma umuduyla alındı. 5 lig maçında 312 dakika forma giydi. 1 gol, 1 asisti var. Avrupa Ligi'nde 3 karşılaşmada 100 dakika görev yaptı. Rotasyonda Valencia'nın gerisinde kaldı. Gelecek adına umut vaat etse de henüz hazır değil. 23 yaşındaki Alman santrfor, 2025'e kadar imza attı.

MIGUEL CRESPO



5 lig maçında 223 dakika süre aldı üçünde sonradan girdi. Pereira; Zajc, Mert Hakan, Sosa gibi isimleri onun önünde tutuyor. Herkes hazır olduğunda 11 için tercih edilen isim olmuyor. 25 yaşındaki Portekizli orta sahanın sözleşmesi 2024'e kadar devam ediyor.

MAX MEYER

Bedelsiz olarak kadroya katıldı. Ligde 2 maçta 91 dakika görev aldı. Avrupa Ligi'nde ise 2 karşılaşmada 28 dakika sahada kaldı. Pereira sonradan oyuna sokmayı dahi düşünmüyor. Orta saha rotasyonunda süre alma şansı sıfıra yakın! 26 yaşındaki Alman orta saha 2 yıllık (2023) sözleşmeye imza attı.