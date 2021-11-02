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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Brezilyalı yıldız! Vitor Pereira Oscar'ı getiriyor (FB spor haberi)

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, son haftalarda üst üste kayıplar yaşadı. Morallerin bozuk olduğu Kanarya'da bir yandan da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı lacivertlilerin teknik direktörü Vitor Pereira, Shanghai’den eski öğrencisi Brezilyalı yıldız Oscar'ı Fenerbahçe’ye getirebileceğini söyledi. İşte tüm detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2021 Salı 06:50
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Brezilyalı yıldız! Vitor Pereira Oscar'ı getiriyor (FB spor haberi)

Kötü sonuçlar nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan teknik direktör Pereira, yöneticilere sürpriz bir teklifte bulunarak, Oscar'ın astronomik olmayan bir rakama F.Bahçe'ye gelebileceğini kaydetti. Oscar'ın yeniden Avrupa'ya dönmek istediğini belirten Portekizli çalıştırıcı, yönetimin onay vermesi halinde ocakta transferin gerçekleşebileceğini vurguladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Brezilyalı yıldız! Vitor Pereira Oscar'ı getiriyor (FB spor haberi)

Shanghai ile sözleşmesi Kasım 2024'te bitecek olan 30 yaşındaki Oscar, asıl mevkisi olan 10 numaranın yanı sıra sol kanat ve merkez orta saha olarak da görev yapıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Brezilyalı yıldız! Vitor Pereira Oscar'ı getiriyor (FB spor haberi)

60 MİLYONA TRANSFER OLMUŞTU!

2017'de Chelsea'den Shanghai'ye 60 milyon Euro'ya transfer olan Oscar, Çin kulübünde 105 maçta 32 gol attı, 70 asist yaptı

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