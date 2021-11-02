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Fenerbahçe Royal Antwerp maçına hazırlanıyor!

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 4. maçına perşembe akşamı Belçika'da çıkacak. Sarı lacivertliler, Royal Antwerp ile oynanacak maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2021 Salı 16:37
Fenerbahçe Royal Antwerp maçına hazırlanıyor!

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nun 4'üncü haftasında 4 Kasım Perşembe günü deplasmanda Royal Antwerp ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenman sürdürdü.

Koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başlayan idmanda 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Çift kale maçla devam eden antrenman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Serdar Aziz ve Mesut Özil, idmanı takımdan ayrı yaptıkları bireysel çalışmalarla tamamladı.

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