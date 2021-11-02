FENERBAHÇE HABERLERİ - Vitor Pereira'nın yerine 3 aday! İşte o isimler

Fenerbahçe'de üst üste alınan 3 mağlubiyet camianın üstüne kara bulut gibi çökerken yönetim de bu kötü gidiş karşısında teknik patron Vitor Pereira'nın durumunu sorgulmaya başladı. Sarı-Lacivertli kurmaylar kötü gidişe önlem alınamazsa hoca değişikliğine gitmek zorunda kalacak.
YÖNETİM ARAYIŞ İÇERİSİNDE
Bu yüzden yönetim Pereira'nın alternatiflerini şimdiden belirlemiş durumda. Takvim'in haberine göre; ilk sırada Fenerbahçe'nin teklifini daha önce kabul eden ancak kulübünden izin alamayan Hırvat hoca Bilic yer alıyor.
BILIC FENERBAHÇE'YE SICAK
Çin Ligi'nin mali krizden dolayı durmuş olmasını da Fener yönetimi fırsata çevirmek istiyor. Bilic dışında yönetimin gündeminde 2 isim daha var. Labbadia Ocak 2021'den beri takım çalıştırmıyor.