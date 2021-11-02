FENERBAHÇE HABERLERİ - Vitor Pereira'nın yerine 3 aday! İşte o isimler

Fenerbahçe'de üst üste alınan 3 mağlubiyet camianın üstüne kara bulut gibi çökerken yönetim de bu kötü gidiş karşısında teknik patron Vitor Pereira'nın durumunu sorgulmaya başladı. Sarı-Lacivertli kurmaylar kötü gidişe önlem alınamazsa hoca değişikliğine gitmek zorunda kalacak.

YÖNETİM ARAYIŞ İÇERİSİNDE Bu yüzden yönetim Pereira'nın alternatiflerini şimdiden belirlemiş durumda. Takvim'in haberine göre; ilk sırada Fenerbahçe'nin teklifini daha önce kabul eden ancak kulübünden izin alamayan Hırvat hoca Bilic yer alıyor.