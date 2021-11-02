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FENERBAHÇE HABERLERİ - Vitor Pereira'nın yerine 3 aday! İşte o isimler

Süper Lig'de üst üste 3 mağlubiyet alarak lider Trabzonspor'un 8 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın suyu iyice ısındı. Sarı-lacivertli yönetim, Portekizli teknik adamın yerine şimdiden yeni hoca aramaya başlarken, 3 isim ön plana çıktı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2021 Salı 06:50
FENERBAHÇE HABERLERİ - Vitor Pereira'nın yerine 3 aday! İşte o isimler

Fenerbahçe'de üst üste alınan 3 mağlubiyet camianın üstüne kara bulut gibi çökerken yönetim de bu kötü gidiş karşısında teknik patron Vitor Pereira'nın durumunu sorgulmaya başladı. Sarı-Lacivertli kurmaylar kötü gidişe önlem alınamazsa hoca değişikliğine gitmek zorunda kalacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Vitor Pereira'nın yerine 3 aday! İşte o isimler

YÖNETİM ARAYIŞ İÇERİSİNDE

Bu yüzden yönetim Pereira'nın alternatiflerini şimdiden belirlemiş durumda. Takvim'in haberine göre; ilk sırada Fenerbahçe'nin teklifini daha önce kabul eden ancak kulübünden izin alamayan Hırvat hoca Bilic yer alıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Vitor Pereira'nın yerine 3 aday! İşte o isimler

BILIC FENERBAHÇE'YE SICAK

Çin Ligi'nin mali krizden dolayı durmuş olmasını da Fener yönetimi fırsata çevirmek istiyor. Bilic dışında yönetimin gündeminde 2 isim daha var. Labbadia Ocak 2021'den beri takım çalıştırmıyor.

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