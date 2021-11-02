FENERBAHÇE HABERİ: 280 milyonluk hüsran! İşte o acı tablo... (FB spor haberi)

Konya yenilgisiyle zirvenin 8 puan gerisinde kalan Fenerbahçe'de tüm anlamıyla hüsran yaşanıyor. Takvim'in derlediği habere göre; Ali Koç yönetimi sezon başında şampiyonluk hedefiyle yola çıkmış ve 280 milyonluk transfer harcaması yapmıştı. Ancak Sarı- Lacivertliler yine beklentilerin çok uzağında kaldı.



TÜM İSTATİSTİKLER GERİDE!



F.Bahçe'nin bu sezonki Süper Lig istatistiklerini masaya yatıran TAKVİM şok bir gerçeğe ulaştı. Sarı-Lacivertli takımın büyük eleştiriler alan geçen sezonun bile gerisinde kaldığı ortaya çıktı.



2,05'TEN 1,72'YE KADAR İNDİ



Takımın tüm savunma ve hücum rakamları geçen sezona göre büyük düşüş yaşadı. Fener, geçen sezon maç başına 2.05 puan alırken, Pereira yönetiminde 1.72 ortalamada kaldı.



HARCANAN PARA ÇÖPE Mİ GİTTİ?



Galibiyet yüzdesi 62'den 54'e, atılan gol 1.8'den 1.3'e, şut ortalaması 15,4'ten 12,7'ye indi. Ortaya çıkan bu tablo sonrası, "Yönetimin harcağı 280 milyon çöpe gitti" yorumları yapıldı.