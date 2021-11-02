Emre Belözoğlu'nun bileği bükülmüyor! İşte o performans ve Fenerbahçe detayı

Geçen sezon başında Fenerbahçe Sportif Direktörü olarak göreve getirilen Emre Belözoğlu, Teknik Direktör Erol Bulut'la yolların ayrılmasının ardından takımın başına teknik sorumlu göreviyle gelirken performansıyla takdir toplamıştı.
Geçen sezon başında Fenerbahçe Sportif Direktörü olarak göreve getirilen Emre Belözoğlu, Teknik Direktör Erol Bulut'la yolların ayrılmasının ardından takımın başına teknik sorumlu göreviyle gelirken performansıyla takdir toplamıştı.
Sarı lacivertlilerin başında ligde toplam 10 maça çıkan Emre Belözoğlu, bu maçlarda yalnızca 1 yenilgi alırken 2 beraberlik ve 7 galibiyetle son haftaya kadar şampiyonluk iddiasını sürdürdü.
Ligi Beşiktaş'ın 2 puan gerisinde üçüncü sırada tamamlayan Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ile yollar ayrılırken birçok takımdan teklif alan 41 yaşındaki teknik adam bir kez daha yollarını Medipol Başakşehir'le birleştirdi.
Futbolcu olarak 4 sezon formasını giydiği Başakşehir'e bu kez teknik adam olarak gelen Belözoğlu, Aykut Kocaman yönetiminde yalnızca iki galibiyet alabilen bir takım devraldı.
AÇILIŞI BEŞİKTAŞ'LA YAPTI
Süper Lig'de ilk sınavına zorlu Beşiktaş maçı ile çıkan Belözoğlu'nun Başakşehir'i, sahadan 3-2 galip ayrılırken 9. haftada oynanan Antalyaspor mücadelesini ise 2-1'le kazandı.
Başakşehir'in başında üçüncü maçına ise Süper Lig'in 11. haftasındaki Adana Demirspor karşılaşması ile çıkan Belözoğlu, bu mücadeleden de 2-1'lik galibiyetle ayrılırken yoluna 3'te 3'le devam etti.
FENERBAHÇE DETAYI
Başakşehir, Belözoğlu yönetiminde yoluna kayıpsız devam ederken son haftalarda istediği sonuçları elde edemeyen Fenerbahçe'nin son üç haftada ligde puan alamaması sosyal medyada yankı buldu.
3 HAFTADA 9 PUAN
Hürriyet'in haberine göre Fenerbahçe, son üç haftada Trabzonspor, Alanyaspor ve Konyaspor'a kaybederek 9 puandan olurken Başakşehir'in Belözoğlu yönetiminde 9 puan kazanması dikkat çeken bir istatistik olarak bazı taraftarlarca sosyal medyada dile getirildi.