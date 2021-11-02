Emre Belözoğlu'nun bileği bükülmüyor! İşte o performans ve Fenerbahçe detayı

Futbolcu olarak 4 sezon formasını giydiği Başakşehir'e bu kez teknik adam olarak gelen Belözoğlu, Aykut Kocaman yönetiminde yalnızca iki galibiyet alabilen bir takım devraldı.

AÇILIŞI BEŞİKTAŞ'LA YAPTI Süper Lig'de ilk sınavına zorlu Beşiktaş maçı ile çıkan Belözoğlu'nun Başakşehir'i, sahadan 3-2 galip ayrılırken 9. haftada oynanan Antalyaspor mücadelesini ise 2-1'le kazandı.