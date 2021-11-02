Haberler Fenerbahçe Emre Belözoğlu'nun bileği bükülmüyor! İşte o performans ve Fenerbahçe detayı

Emre Belözoğlu'nun bileği bükülmüyor! İşte o performans ve Fenerbahçe detayı

Süper Lig'in 11. haftasının kapanış gününde Medipol Başakşehir, Adana Demirspor ile karşılaştı. Turuncu lacivertliler sahadan galibiyetle ayrıldı ve Emre Belözoğlu yönetiminde 3'te 3 yaptı. Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılan Emre Belözoğlu, ise sarı lacivertli taraftarlarda pişmanlık yarattı. İşte Belözoğlu'nun Başakşehir performansı ve şoke eden Fenerbahçe detayı...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2021 Salı 07:51
Emre Belözoğlu'nun bileği bükülmüyor! İşte o performans ve Fenerbahçe detayı

Geçen sezon başında Fenerbahçe Sportif Direktörü olarak göreve getirilen Emre Belözoğlu, Teknik Direktör Erol Bulut'la yolların ayrılmasının ardından takımın başına teknik sorumlu göreviyle gelirken performansıyla takdir toplamıştı.

Emre Belözoğlu'nun bileği bükülmüyor! İşte o performans ve Fenerbahçe detayı

Sarı lacivertlilerin başında ligde toplam 10 maça çıkan Emre Belözoğlu, bu maçlarda yalnızca 1 yenilgi alırken 2 beraberlik ve 7 galibiyetle son haftaya kadar şampiyonluk iddiasını sürdürdü.

Emre Belözoğlu'nun bileği bükülmüyor! İşte o performans ve Fenerbahçe detayı

Ligi Beşiktaş'ın 2 puan gerisinde üçüncü sırada tamamlayan Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ile yollar ayrılırken birçok takımdan teklif alan 41 yaşındaki teknik adam bir kez daha yollarını Medipol Başakşehir'le birleştirdi.

Emre Belözoğlu'nun bileği bükülmüyor! İşte o performans ve Fenerbahçe detayı

Futbolcu olarak 4 sezon formasını giydiği Başakşehir'e bu kez teknik adam olarak gelen Belözoğlu, Aykut Kocaman yönetiminde yalnızca iki galibiyet alabilen bir takım devraldı.

Emre Belözoğlu'nun bileği bükülmüyor! İşte o performans ve Fenerbahçe detayı

AÇILIŞI BEŞİKTAŞ'LA YAPTI

Süper Lig'de ilk sınavına zorlu Beşiktaş maçı ile çıkan Belözoğlu'nun Başakşehir'i, sahadan 3-2 galip ayrılırken 9. haftada oynanan Antalyaspor mücadelesini ise 2-1'le kazandı.

Emre Belözoğlu'nun bileği bükülmüyor! İşte o performans ve Fenerbahçe detayı

Başakşehir'in başında üçüncü maçına ise Süper Lig'in 11. haftasındaki Adana Demirspor karşılaşması ile çıkan Belözoğlu, bu mücadeleden de 2-1'lik galibiyetle ayrılırken yoluna 3'te 3'le devam etti.

Emre Belözoğlu'nun bileği bükülmüyor! İşte o performans ve Fenerbahçe detayı

FENERBAHÇE DETAYI

Başakşehir, Belözoğlu yönetiminde yoluna kayıpsız devam ederken son haftalarda istediği sonuçları elde edemeyen Fenerbahçe'nin son üç haftada ligde puan alamaması sosyal medyada yankı buldu.

Emre Belözoğlu'nun bileği bükülmüyor! İşte o performans ve Fenerbahçe detayı

3 HAFTADA 9 PUAN

Hürriyet'in haberine göre Fenerbahçe, son üç haftada Trabzonspor, Alanyaspor ve Konyaspor'a kaybederek 9 puandan olurken Başakşehir'in Belözoğlu yönetiminde 9 puan kazanması dikkat çeken bir istatistik olarak bazı taraftarlarca sosyal medyada dile getirildi.

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