Avrupa mesaisine devam

Ligde 3'te '0' çeken Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde oynayacağı Royal Antwerp maçının hazırlıklarına başladı. Sarı-lacivertliler, teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde Samandıra'da çalıştı. Serdar Aziz, takımdan ayrı bireysel idman yaparken, Konyaspor maçının ilk 11'inde görev yapan isimler aktif dinlenmeye yönelik çalışmayla günü tamamladı. Diğer oyuncular ise taktik çalıştı.

SAMANDIRA'DA SEFERBERLİK

Konyaspor maçında sakatlanan kaleci Altay Bayındır, Gustavo ve Valencia için seferberlik ilan edildi. Omzundan geçirdiği operasyonun ardından 3 ay sahalardan uzak kalması beklenen Altay'ın tedavisine başlanırken, 1 ay süre verilen Gustavo ile Valencia, Galatasaray karşılaşmasına yetiştirilmeye çalışılacak. Sağlık ekibi, iki oyuncunun da 21 Kasım'daki derbiye kadar hazır olması için tüm şartları zorlayacak.