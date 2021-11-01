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SPOR HABERİ - Fenerbahçe'de Mesut Özil krizi sürüyor! Royal Antwerp...

Spor haberi... UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Belçika ekibi Royal Antwerp ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor. Mutlak galibiyet isteyen Sarı-Lacivertliler son antrenmanlarını gerçekleştirirken, yıldız futbolcu Mesut Özil'den kötü haber geldi. İşte detaylar... (FB haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2021 Pazartesi 16:02
SPOR HABERİ - Fenerbahçe'de Mesut Özil krizi sürüyor! Royal Antwerp...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Belçika ekibi Royal Antwerp ile 4 Kasım Perşembe günü deplasmanda yapacağı 4. hafta maçının hazırlıklarını sürdürdü.

SPOR HABERİ - Fenerbahçe'de Mesut Özil krizi sürüyor! Royal Antwerp...

Milliyet'in haberine göre; Kasık ağrıları devam eden Mesut Özil'in Belçika'da takımdaki yerini alamayacağı öğrenildi. Ağrıları süren yıldız futbolcu antrenmanda yer almadı.

SPOR HABERİ - Fenerbahçe'de Mesut Özil krizi sürüyor! Royal Antwerp...

Öte yandan sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.

SPOR HABERİ - Fenerbahçe'de Mesut Özil krizi sürüyor! Royal Antwerp...

Dar alanda çift kale maçla devam eden idmanın, bireysel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.

SPOR HABERİ - Fenerbahçe'de Mesut Özil krizi sürüyor! Royal Antwerp...

Süper Lig'de İttifak Holding Konyaspor ile oynanan müsabakaya ilk 11'de başlayan futbolcuların aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar gerçekleştirdiği ifade edildi. Serdar Aziz'in çalışmalarını takımdan ayrı bireysel antrenmanla sürdürdüğü kaydedildi.

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