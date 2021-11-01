SPOR HABERİ - Fenerbahçe'de Mesut Özil krizi sürüyor! Royal Antwerp...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Belçika ekibi Royal Antwerp ile 4 Kasım Perşembe günü deplasmanda yapacağı 4. hafta maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Milliyet'in haberine göre; Kasık ağrıları devam eden Mesut Özil'in Belçika'da takımdaki yerini alamayacağı öğrenildi. Ağrıları süren yıldız futbolcu antrenmanda yer almadı.
Öte yandan sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.