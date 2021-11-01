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Sakatlardan kara haber

Konya karşısında 3 sakat veren Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın ameliyat edileceği açıklandı. Sağlık kurulu, Valencia'nın ise sol ayak bileğinde bağ yaralanması tespit edildiğini, Luiz Gustavo'ya ise sol biceps grade 1-2 arası yaralanma teşhisi konulduğunu açıkladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2021 Pazartesi 06:50
Sakatlardan kara haber

ALTAY'A OPERASYON
Konya karşısında 3 sakat veren Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın ameliyat edileceği açıklandı. Kulüpten yapılan duyuruda, "Altay Bayındır'ın omzunda kırık tespit edilmemiş olmasına rağmen Acromioclavikuler seperasyon gözlemlenmiştir. Oyuncumuzun operasyon geçirmesine karar verilmiş ve tedavisine başlanmıştır" denildi. Altay'ın 2.5-3 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

VALENCIA EN AZ 1 AY YOK
Sağlık kurulu, Valencia'nın sol ayak bileğinde bağ yaralanması tespit edildiğini, Luiz Gustavo'ya ise sol biceps grade 1-2 arası yaralanma teşhisi konulduğunu açıkladı. Tedavilerine başlanan ikiliden Valencia'nın 1 ay, Luiz Gustavo'nun 2-3 hafta forma giyemeyeceği öğrenildi.

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