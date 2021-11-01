Royal Antwerp Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? Royal Antwerp Fenerbahçe maçı şifresiz mi?

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan 4. hafta maçları ile devam edecek.

Temsilcimiz Fenerbahçe, grubundaki 4. maçında Royal Antwerp ile deplasmanda karşılaşacak. İlk 3 maçında Frankfurt ve Antwerp ile berabere kalan Olympiakos'a ise yenilen sarı lacivertlilerin 2 puanı bulunuyor.

Royal Antwerp Fenerbahçe maçında temsilcimiz 'tamam mı devam mı' maçına çıkacak.

ROYAL ANTWERP FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA CANLI OLARAK YAYINLANACAK?

Royal Antwerp Fenerbahçe maçı 4 Kasım 2021 Perşembe günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşma Exxen ekranlarından naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11

Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'nın Royal Antwerp karşısında takımı şu 11'le sahaya sürmesi bekleniyor;

Berke Özer - Tisserand, Kim Min Jae, Attila Szalai - Osayi Samuel, Sosa, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu - Rossi, İrfan Can, Berisha.