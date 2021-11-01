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Kale Berke'ye emanet

Altay Bayındır'ın sakatlanmasıyla kale Berke Özer'e kaldı. 21 yaşındaki file bekçisi, Konya'da oyuna girdikten sonra yaptığı kurtarışlarla, "Bana güvenebilirsiniz" mesajı verirken, yedek kaleci ise 2003 doğumlu Osman Ertuğrul Çetin olacak. U19 takımının kalesini koruyan Çetin 23 maçta 38 gol yedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2021 Pazartesi 06:50
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