Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'ye teknik direktör dayanmıyor! Taraftarı isyan ettiren hatalar

Fenerbahçe'ye teknik direktör dayanmıyor! Taraftarı isyan ettiren hatalar

Fenerbahçe camiasının ve taraftarının büyük umutlarıyla başkan seçilen ve yaklaşık 4 yıldır görevde bulunan Ali Koç'a sarı-lacivertli camiada öfke dinmiyor. Başkan Koç sezon başında birçok teknik direktörle görüşmüş, Fenerbahçe'yi daha ileriye götüreceği gerekçesiyle takımın başına Vitor Pereira'yı getirmişti. Vitor Pereira'nın sistem değişikliği kararı büyük eleştirilere neden olsa da Portekizli hoca kararından vazgeçmemiş ve son 3 karşılaşmada 3 mağlubiyet ile taraftar isyan etmişti. Fenerbahçe'de birçok teknik adam değişmiş fakat bir türlü başarı gelmemişti. İşte Ali Koç yönetiminde Fenerbahçe'de yaşananlar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2021 Pazartesi 14:02
Fenerbahçe'ye teknik direktör dayanmıyor! Taraftarı isyan ettiren hatalar

Aziz Yıldırım ile yarıştığı başkanlık seçimlerinde "Futbol aklı değişecek" ve "Siz benim vizyonumu anlayamamışsınız" tarzında iddialı cümleler sarf eden Koç, yönetimi boyunca Fenerbahçe'yi adeta istikrarsızlığa sürükledi. Takvim.com.tr'den Osman Cengiz, Ali Koç yönetiminde Fenerbahçe'de yaşananları derledi...

Fenerbahçe'ye teknik direktör dayanmıyor! Taraftarı isyan ettiren hatalar

3 Haziran 2018 yılında Aziz Yıldırım'a karşı ezici üstünlük ile Fenerbahçe başkanlık koltuğuna oturun Ali Koç, vaatleriyle zıt giden bir grafik çiziyor. Seçimden önceki konuşmalarında "Futbol aklımızı ve direksiyondaki teknik direktörü sürekli değiştiren, buna bağlı olarak her sene bambaşka ihtiyaçlar doğrultusunda transferler yapan, futbol kültürü ve oyun tarzı olmayan anlayışı kesinlikle ve kesinlikle değiştireceğiz" diyen Ali Yıldırım Koç, geride bıraktığı 4 sezonda 2 tane futbol sportif direktör, 8 farklı teknik direktör ile çalıştı.

Fenerbahçe'ye teknik direktör dayanmıyor! Taraftarı isyan ettiren hatalar

2 seçim dönemi başkanlıkta kalarak hayalindeki seviyeye geleceğini söyleyen Ali Koç için Fenerbahçe'de geride kalan 4 yıl hayal kırıklıkları ve başarısızlıklar dolu. 2018/2019 sezonuna sportif direktör Damien Comolli yönetiminde teknik direktör koltuğunda ise PSV Eindhoven'dan getirilen Phillip Cocu ile başlayan Fenerbahçe'nin bu birlikteliği sadece 15 maç sürdü. 28 Ekim'de evinde Ankaragücü'ne 3-1 yenilince taraftarın stadı terk etmemesi üzerine Cocu ile yolların ayrıldığı açıklanmıştı. Yardımcı Erwin Koeman ile yola devam eden Fenerbahçe 9 maçta 3 galibiyet 3 beraberlik 3 yenilgi alınca onunla da yollar ayrıldı.

Fenerbahçe'ye teknik direktör dayanmıyor! Taraftarı isyan ettiren hatalar

TARAFTAR İSTEDİ ERSUN YANAL GELDİ

Koeman ile de bitemeyen sorunlardan sonra taraftar bu kez de Ersun Yanal'ın getirilmesi için yoğun bir baskı oluşturdu ve sonucunda Ersun Yanal Fenerbahçe'nin teknik direktör koltuğuna oturdu. Yanal'ın bazı oyuncular üzerindeki ısrarı sonucu elde edilen başarısızlıklar ve Galatasaray'a karşı kaybetmeme serüvenin sona ermesiyle birlikte Ersun Yanal için de ayrılan süre sona erdi.

Fenerbahçe'ye teknik direktör dayanmıyor! Taraftarı isyan ettiren hatalar

Yanal'ın ardından kulübün antrenörü Zeki Murat Göle ile 2 maça çıkmış ve galibiyet alamamıştı. Sezonun geri kalanında ise koltuk Tahir Karapınar'a emanet edildi.

Fenerbahçe'ye teknik direktör dayanmıyor! Taraftarı isyan ettiren hatalar

2020-21 sezonuna Erol Bulut'un teknik direktörlüğü, Emre Belözoğlu'nun sportif direktörlüğünde başlayan Fenerbahçe özellikle yaptığı transferlerden sonra şampiyon naraları ile anılırken Ali Koç'un şanssızlığı yine ortaya çıktı ve Bulut-Fenerbahçe birlikteliği 34 maç boyuncu sürebildi.

Fenerbahçe'ye teknik direktör dayanmıyor! Taraftarı isyan ettiren hatalar

SPORTİF DİREKTÖR SAHAYA İNDİ!

Seçim öncesi vaatlerin aksine hoca koltuğu düzenli halde değişen Fenerbahçe'de Erol Bulut'un ardından Emre Belözoğlu bu kez teknik direktör dümenine geçti. Belözoğlu, Ali Koç döneminin en başarılı hocası olurken 10 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Sondan bir önceki hafta Sivas mağlubiyetiyle ise şampiyonluğu kaçırdı.

Fenerbahçe'ye teknik direktör dayanmıyor! Taraftarı isyan ettiren hatalar

ROTA AZİZ YILDIRIM DÖNEMİ

2021/2022 sezonu öncesi uzun süre hocasız kalan Fenerbahçe, Aziz Yıldırım'ın takımdan kovduğu Vitor Pereira'yı uzun bir metin ile açıklamış ve takımın başına geçirmişti. Açıklamada esnek taktik bilgisine değinilirken Pereira'nın takımı 3'lü savunma dışında bir formasyonda oynatmaması isyan bayrağını açtırdı. 2013/2014 sezonundan beri şampiyon olamayan Fenerbahçe'de taraftar yine kazan kaldırdı ve Pereira'yı Konyaspor maçı sonrası istifaya çağırdı.

Fenerbahçe'ye teknik direktör dayanmıyor! Taraftarı isyan ettiren hatalar

Hoca değişlikleri ile bütünleşen Ali Koç ve Fenerbahçe birlikteliği 2021/2022 sezonunun da tek hoca ile bitirememe ihtimali yine ortaya çıktı. Seçim öncesi vaatlerinin aksine bir rota çizen Ali Koç için de sosyal medyada eleştirilerin ardı arkası kesilmiyor.

SON DAKİKA