Fenerbahçe'ye teknik direktör dayanmıyor! Taraftarı isyan ettiren hatalar

Aziz Yıldırım ile yarıştığı başkanlık seçimlerinde "Futbol aklı değişecek" ve "Siz benim vizyonumu anlayamamışsınız" tarzında iddialı cümleler sarf eden Koç, yönetimi boyunca Fenerbahçe'yi adeta istikrarsızlığa sürükledi. Takvim.com.tr'den Osman Cengiz, Ali Koç yönetiminde Fenerbahçe'de yaşananları derledi...

3 Haziran 2018 yılında Aziz Yıldırım'a karşı ezici üstünlük ile Fenerbahçe başkanlık koltuğuna oturun Ali Koç, vaatleriyle zıt giden bir grafik çiziyor. Seçimden önceki konuşmalarında "Futbol aklımızı ve direksiyondaki teknik direktörü sürekli değiştiren, buna bağlı olarak her sene bambaşka ihtiyaçlar doğrultusunda transferler yapan, futbol kültürü ve oyun tarzı olmayan anlayışı kesinlikle ve kesinlikle değiştireceğiz" diyen Ali Yıldırım Koç, geride bıraktığı 4 sezonda 2 tane futbol sportif direktör, 8 farklı teknik direktör ile çalıştı.