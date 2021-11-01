Fenerbahçe'ye teknik direktör dayanmıyor! Taraftarı isyan ettiren hatalar

Aziz Yıldırım ile yarıştığı başkanlık seçimlerinde "Futbol aklı değişecek" ve "Siz benim vizyonumu anlayamamışsınız" tarzında iddialı cümleler sarf eden Koç, yönetimi boyunca Fenerbahçe'yi adeta istikrarsızlığa sürükledi. Takvim.com.tr'den Osman Cengiz, Ali Koç yönetiminde Fenerbahçe'de yaşananları derledi...
3 Haziran 2018 yılında Aziz Yıldırım'a karşı ezici üstünlük ile Fenerbahçe başkanlık koltuğuna oturun Ali Koç, vaatleriyle zıt giden bir grafik çiziyor. Seçimden önceki konuşmalarında "Futbol aklımızı ve direksiyondaki teknik direktörü sürekli değiştiren, buna bağlı olarak her sene bambaşka ihtiyaçlar doğrultusunda transferler yapan, futbol kültürü ve oyun tarzı olmayan anlayışı kesinlikle ve kesinlikle değiştireceğiz" diyen Ali Yıldırım Koç, geride bıraktığı 4 sezonda 2 tane futbol sportif direktör, 8 farklı teknik direktör ile çalıştı.
2 seçim dönemi başkanlıkta kalarak hayalindeki seviyeye geleceğini söyleyen Ali Koç için Fenerbahçe'de geride kalan 4 yıl hayal kırıklıkları ve başarısızlıklar dolu. 2018/2019 sezonuna sportif direktör Damien Comolli yönetiminde teknik direktör koltuğunda ise PSV Eindhoven'dan getirilen Phillip Cocu ile başlayan Fenerbahçe'nin bu birlikteliği sadece 15 maç sürdü. 28 Ekim'de evinde Ankaragücü'ne 3-1 yenilince taraftarın stadı terk etmemesi üzerine Cocu ile yolların ayrıldığı açıklanmıştı. Yardımcı Erwin Koeman ile yola devam eden Fenerbahçe 9 maçta 3 galibiyet 3 beraberlik 3 yenilgi alınca onunla da yollar ayrıldı.