Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den Şırnak'taki öğrencilere malzeme desteği

Fenerbahçe'den Şırnak'taki öğrencilere malzeme desteği

Fenerbahçe Kulübü, Şırnak'ın Cizre ilçesindeki Vatan Ortaokulu'na spor malzemesi desteğinde bulundu. Kulüpten yapılan açıklamada, öğrencilere gerekli olan malzemelerin Şırnak'a gönderildiği ve öğrencilerin büyük sevinç yaşadığı belirtildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2021 Pazartesi 17:45
Fenerbahçe'den Şırnak'taki öğrencilere malzeme desteği

Fenerbahçe Kulübü, Şırnak'ın Cizre ilçesinde yer alan Vatan Ortaokulu'ndaki ihtiyaca kayıtsız kalmadı. Sarı-lacivertli kulüp, okul müdürü tarafından hazırlanan listedeki spor malzemelerini temin ederek destekte bulundu. Kulüpten yapılan açıklamada, öğrencilere gerekli olan malzemelerin Şırnak'a gönderildiği ve öğrencilerin büyük sevinç yaşadığı belirtildi.

SON DAKİKA