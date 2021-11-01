Fenerbahçe'de Galatasaray maçı seferberliği! Gustavo ve Valencia...

Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın yanı sıra sakatlanan diğer isimler Luiz Gustavo ve Enner Valencia'nın sahalara dönüşünün 1 ay sürebileceği ifade ediliyor.

Valencia'nın sol ayak bileğinde bağ yaralanması tespit edilirken, Gustavo'nun sol omzu dirseğe bağlayan kaslarında yaralanma var.

Sağlık heyeti iki oyuncuyu da yoğun bakıma alacak ve milli ara dönüşü 21 Kasım'da oynanacak Galatasaray derbisine yetiştirmeye çalışacak.

Ancak başarılı olunmazsa derbiye Altay'ın yanı sıra Gustavo ve Valencia'dan yoksun çıkacak.