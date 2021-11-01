FENERBAHÇE HABERLERİ - Yönetimden Vitor Pereira'ya ültimatom!

Fenerbahçe'de kötü sonuçların şoku yaşanırken, teknik direktör Vitor Pereira tartışılıyor... Sezon başında ikinci kez göreve getirilen Portekizli çalıştırıcı, iyi başladığı sezonda son haftalarda ligde art arda gelen 3 mağlubiyet ile güveni yitirdi.
Fenerbahçe'de kötü sonuçların şoku yaşanırken, teknik direktör Vitor Pereira tartışılıyor... Sezon başında ikinci kez göreve getirilen Portekizli çalıştırıcı, iyi başladığı sezonda son haftalarda ligde art arda gelen 3 mağlubiyet ile güveni yitirdi.
Takım oyunu ve bireysel performanslardaki düşüş ilk göze çarpanlar. Ancak Pereira'nın eksi hanesini kabartan asıl faktörler, sistem konusundaki inadı ve başta Mesut Özil ve İrfan Can olmak üzere yıldız+kaliteli ayakları ilk 11'e bir türlü monte edememesi.
YA TOPARLAR YA...
Konyaspor maçı sonrası morali çok bozulan başkan Ali Koç'un da Pereira'ya açtığı kredinin dolduğu belirtiliyor. Portekizli hocadan rapor isteyen Koç'un gidişatın düzelmesi için son bir şans verdiği öğrenildi.
UEFA Avrupa Ligi'ndeki Antwerp (D) ve sonrasında ligde oynanacak Kayserispor maçı ve Galatasaray derbileri kritik. Alınacak olası bir mağlubiyette Pereira ile yolların ayrılabileceği konuşuluyor.
Yönetimin el altından alternatif teknik adam arayışına şimdiden başladığı kulislerde dillendirilmeye başladı.