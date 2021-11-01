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FENERBAHÇE HABERLERİ - Yönetimden Vitor Pereira'ya ültimatom!

Süper Lig'de son olarak Konyaspor'a mağlup olarak üst üste üçüncü mağlubiyetini alan ve zirvenin 8 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın suyu iyice ısındı... Portekizli çalıştırıcıya ültimatom verdiği öğrenilen sarı-lacivertli yönetimin, Royal Antwerp, Kayserispor ve Galatasaray maçlarında yaşanacak olası bir mağlubiyet halinde Pereira ile yolları ayıracağı bildirildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2021 Pazartesi 06:50
FENERBAHÇE HABERLERİ - Yönetimden Vitor Pereira'ya ültimatom!

Fenerbahçe'de kötü sonuçların şoku yaşanırken, teknik direktör Vitor Pereira tartışılıyor... Sezon başında ikinci kez göreve getirilen Portekizli çalıştırıcı, iyi başladığı sezonda son haftalarda ligde art arda gelen 3 mağlubiyet ile güveni yitirdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Yönetimden Vitor Pereira'ya ültimatom!

Takım oyunu ve bireysel performanslardaki düşüş ilk göze çarpanlar. Ancak Pereira'nın eksi hanesini kabartan asıl faktörler, sistem konusundaki inadı ve başta Mesut Özil ve İrfan Can olmak üzere yıldız+kaliteli ayakları ilk 11'e bir türlü monte edememesi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Yönetimden Vitor Pereira'ya ültimatom!

YA TOPARLAR YA...

Konyaspor maçı sonrası morali çok bozulan başkan Ali Koç'un da Pereira'ya açtığı kredinin dolduğu belirtiliyor. Portekizli hocadan rapor isteyen Koç'un gidişatın düzelmesi için son bir şans verdiği öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Yönetimden Vitor Pereira'ya ültimatom!

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Antwerp (D) ve sonrasında ligde oynanacak Kayserispor maçı ve Galatasaray derbileri kritik. Alınacak olası bir mağlubiyette Pereira ile yolların ayrılabileceği konuşuluyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Yönetimden Vitor Pereira'ya ültimatom!

Yönetimin el altından alternatif teknik adam arayışına şimdiden başladığı kulislerde dillendirilmeye başladı.

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