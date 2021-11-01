FENERBAHÇE HABERLERİ - Yönetimden Vitor Pereira'ya ültimatom!

Fenerbahçe'de kötü sonuçların şoku yaşanırken, teknik direktör Vitor Pereira tartışılıyor... Sezon başında ikinci kez göreve getirilen Portekizli çalıştırıcı, iyi başladığı sezonda son haftalarda ligde art arda gelen 3 mağlubiyet ile güveni yitirdi.

Takım oyunu ve bireysel performanslardaki düşüş ilk göze çarpanlar. Ancak Pereira'nın eksi hanesini kabartan asıl faktörler, sistem konusundaki inadı ve başta Mesut Özil ve İrfan Can olmak üzere yıldız+kaliteli ayakları ilk 11'e bir türlü monte edememesi.