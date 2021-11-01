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FENERBAHÇE HABERLERİ: Usta yazardan Vitor Pereira için olay yazı! "Kulüpten içeri sokmam"

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sabah spor yazarı Gürcan Bilgiç, köşe yazısında Fenerbahçe'deki son durumu değerlendirdi. Usta yazar, "Bana kalsa kulüpten içeri sokmazdım ama Fenerbahçe'yi ben yönetmiyorum. Pereira ile bu takımın gelişeceğine- büyüyeceğine de inanmıyorum." İfadelerini kullandı. İşte o yazı...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2021 Pazartesi 11:33
FENERBAHÇE HABERLERİ: Usta yazardan Vitor Pereira için olay yazı! "Kulüpten içeri sokmam"

Sabah spor yazarı Gürcan Bilgiç, Fenerbahçe'deki son durumu değerlendirdi. Bilgiç yazısında Pereira için, "Bana kalsa kulüpten içeri sokmazdım." dedi. İşte o yazı...

FENERBAHÇE HABERLERİ: Usta yazardan Vitor Pereira için olay yazı! "Kulüpten içeri sokmam"

Vitor Pereira, takımında lider oyuncusu olduğunda bile Fenerbahçe'ye şampiyonluk futbolu oynatmadı. Hedef takım, topu rakibe bırakmaz. Sistem ve oyuncular üzerinden yaptığı deneyler de cabası…

FENERBAHÇE HABERLERİ: Usta yazardan Vitor Pereira için olay yazı! "Kulüpten içeri sokmam"

Kadro, ne fizik olarak iyi seviyede ne de performans olarak geçen sezonlardan daha iyi. Her şey kötüye gitmiş. Ali Koç'un yerinde olsam beklentileri nasıl karşılayacağını ve neden karşılayamadığını sorar, cevabı dikkatle dinlerdim.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Usta yazardan Vitor Pereira için olay yazı! "Kulüpten içeri sokmam"

İkna olduysam devam ederim. Olmazsam vedalaşırım. Performans testlerini yaptırmayan, kendi karnesini saklayan bir hoca var karşısında.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Usta yazardan Vitor Pereira için olay yazı! "Kulüpten içeri sokmam"

Bana kalsa kulüpten içeri sokmazdım ama Fenerbahçe'yi ben yönetmiyorum. Pereira ile bu takımın gelişeceğine- büyüyeceğine de inanmıyorum.

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