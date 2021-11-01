FENERBAHÇE HABERLERİ: Usta yazardan Vitor Pereira için olay yazı! "Kulüpten içeri sokmam"

Vitor Pereira , takımında lider oyuncusu olduğunda bile Fenerbahçe 'ye şampiyonluk futbolu oynatmadı. Hedef takım, topu rakibe bırakmaz. Sistem ve oyuncular üzerinden yaptığı deneyler de cabası…

Kadro, ne fizik olarak iyi seviyede ne de performans olarak geçen sezonlardan daha iyi. Her şey kötüye gitmiş. Ali Koç'un yerinde olsam beklentileri nasıl karşılayacağını ve neden karşılayamadığını sorar, cevabı dikkatle dinlerdim.