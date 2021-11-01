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FENERBAHÇE HABERLERİ: Mesut Özil'den idman sonrası takım arkadaşlarına uyarı! İşte o sözler

Son dakika spor haberi: Süper Lig'de milli araya lider giren Fenerbahçe aldığı kötü sonuçlarla zirveden uzaklaştı. Trabzonspor, Alanyaspor ve Konyaspor maçlarından mağlup ayrılan sarı-lacivertlilerde moral bozukluğu yaşanıyor. UEFA Avrupa Ligi'nde Royal Antwerp ile deplasmanda karşılaşacak Kanarya'da hazırlıklar sürerken, takım kaptanı Mesut Özil devreye girdi. Antrenman sonrası takım arkadaşlarını toplayan 33 yaşındaki futbolcu uyarılarda bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2021 Pazartesi 15:56
FENERBAHÇE HABERLERİ: Mesut Özil'den idman sonrası takım arkadaşlarına uyarı! İşte o sözler

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Mesut Özil, antrenman sonrasında takım arkadaşlarını topladı ve konsantrasyon uyarısında bulundu.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Mesut Özil'den idman sonrası takım arkadaşlarına uyarı! İşte o sözler

Takımın kalitesinin son üç haftadaki skorlardan çok daha fazlasını gerektirdiğine değinen kaptan Mesut Özil, takım arkadaşlarına birbirlerine destek olarak bir takım olarak bir an önce toparlanmaları ve sezon başındaki takım kimliklerine geri dönmeleri gerektiğini söyledi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Mesut Özil'den idman sonrası takım arkadaşlarına uyarı! İşte o sözler

Puan kayıplarının doğal olarak moralleri düşürdüğüne değinen Özil, "Hepiniz yüksek profesyonellik seviyesinde oyuncularsınız. İstediğimiz sonuçları alamadığımız bir 3 hafta geçirdik. Ancak yeniden kazanmaya başlamak bizim elimizde. Geçmişe takılı kalmadan önümüze bakmamız gerekiyor. Hepimiz bunun için hazırız" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Mesut Özil'den idman sonrası takım arkadaşlarına uyarı! İşte o sözler

Fenerbahçeli futbolcular, antrenmandan sonraki takım toplantısından 'hedef birliği' motivasyonu ile ayrıldılar.

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