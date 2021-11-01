FENERBAHÇE HABERLERİ: Mesut Özil'den idman sonrası takım arkadaşlarına uyarı! İşte o sözler

Takımın kalitesinin son üç haftadaki skorlardan çok daha fazlasını gerektirdiğine değinen kaptan Mesut Özil, takım arkadaşlarına birbirlerine destek olarak bir takım olarak bir an önce toparlanmaları ve sezon başındaki takım kimliklerine geri dönmeleri gerektiğini söyledi.



