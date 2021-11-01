FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'nin Ali Koç'la yüzü gülmedi!

Kanarya'nın Ali Koç ile yüzü gülmedi. 2018 yılındaki kongrede Aziz Yıldırım'ı açık farkla yenerek başkanlık koltuğuna oturan Koç, camiaya şampiyonluk vaat etti.
Başarı için 3.5 yılda 62 transfer yapan Koç, 2 sportif direktör (Damien Comolli, Emre Belözoğlu), 8 de teknik direktör (Cocu, Koeman, Ersun Yanal, Zeki Göle, Tahir Karapınar, Erol Bulut, Emre Belözoğlu, Vitor Pereira) değiştirdi.
Sarı-lacivertliler, Ali Koç döneminde Süper Lig'i 6., 7. ve 3. bitirdi. Bu sezon da ilk 11 hafta sonunda lider Trabzonspor'un 8 puan gerisinde kaldı.