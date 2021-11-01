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FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'nin Ali Koç'la yüzü gülmedi!

Fenerbahçe başkanlığına 2018 yılında seçilen Ali Koç, geride kalan 3,5 sezonda camiayı büyük hayal kırıklığına uğrattı. Başkanlığı döneminde 62 transfer yapan Koç, 2 sportif direktör, 8 de teknik direktör değiştirdi ama ne Süper Lig'de ne Türkiye Kupası'nda ne de Avrupa'da başarı geldi... Sarı-lacivertliler, ilk 11 hafta baz alındığında son 3 sezonun en kötü performansına da imza attı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2021 Pazartesi 06:50
FENERBAHÇE HABERLERİ - Ali Koç'la yüzü gülmedi! Son 3 sezonun...

Kanarya'nın Ali Koç ile yüzü gülmedi. 2018 yılındaki kongrede Aziz Yıldırım'ı açık farkla yenerek başkanlık koltuğuna oturan Koç, camiaya şampiyonluk vaat etti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ali Koç'la yüzü gülmedi! Son 3 sezonun...

Başarı için 3.5 yılda 62 transfer yapan Koç, 2 sportif direktör (Damien Comolli, Emre Belözoğlu), 8 de teknik direktör (Cocu, Koeman, Ersun Yanal, Zeki Göle, Tahir Karapınar, Erol Bulut, Emre Belözoğlu, Vitor Pereira) değiştirdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ali Koç'la yüzü gülmedi! Son 3 sezonun...

Sarı-lacivertliler, Ali Koç döneminde Süper Lig'i 6., 7. ve 3. bitirdi. Bu sezon da ilk 11 hafta sonunda lider Trabzonspor'un 8 puan gerisinde kaldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ali Koç'la yüzü gülmedi! Son 3 sezonun...

SON 3 SEZONUN EN KÖTÜ STARTI
Fenerbahçe, Vitor Pereira döneminde son 3 sezonun en kötü 11. hafta performansını sergiledi. Portekizli ile ligde 11 maçta 19 puan toplayabilen sarı-lacivertliler; 2019-2020'de Ersun Yanal ile aynı periyotta 20 puan, geçtiğimiz sezon ise Erol Bulut ile 23 puan elde etmişti.

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