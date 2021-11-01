FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'nin Ali Koç'la yüzü gülmedi!

SON 3 SEZONUN EN KÖTÜ STARTI

Fenerbahçe, Vitor Pereira döneminde son 3 sezonun en kötü 11. hafta performansını sergiledi. Portekizli ile ligde 11 maçta 19 puan toplayabilen sarı-lacivertliler; 2019-2020'de Ersun Yanal ile aynı periyotta 20 puan, geçtiğimiz sezon ise Erol Bulut ile 23 puan elde etmişti.