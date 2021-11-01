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FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de krizin adı: Mesut Özil!

Fenerbahçe'de son haftalarda teknik direktör Vitor Pereira ile arasının açıldığı konuşulan ve son oynanan Konyaspor mücadelesinde ise sakatlığı sebebiyle kadroda yer almayan Mesut Özil kriz çıkardı. Yıldız futbolcunun yönetmile görüştüğü ve “Bu şekilde takımdan kesileceksem devre arasında ayrılayım” dediği iddia edildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2021 Pazartesi 06:50
FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de krizin adı: Mesut Özil!

Konya maçı öncesinde kadroda yer almayan Mesut Özil'in sakat olmadığı ve Pereira'nın kendisini yedek bıraktığını gördükten sonra maçta kadroda yer almak istemediği iddia edildi.

"DEVRE ARASINDA AYRILAYIM"

Takvim'in haberine göre; Pereira ile Mesut Özil arasındaki gerginlik devam ederken yıldız futbolcunun yönetimle bir görüşme yaptığı ve "Bu şekilde takımdan kesilmeye devam edeceksem ben devre arasında takımdan ayrılayım" dediği de iddialar arasında. Takımın kötü gidişi dışında yönetim bu sorunla da baş etmek zorunda.

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