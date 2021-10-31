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SPOR HABERİ - Taraftardan Ali Koç'a flaş tepki! Dağıttığı lokumların parasını geri istedi

Spor haberi... Süper Lig'de alınan kötü sonuçlara son oynanan ve 2-1 Konyaspor üstünlüğü ile biten mağlubiyet de eklenince taraftarın sabrı taştı. Sarı-lacivertli bir taraftar Ali Koç'un başkan seçildiği gün dağıttığı lokumların parasını geri istedi. İşte detaylar... (FB haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2021 Pazar 15:10
SPOR HABERİ - Taraftardan Ali Koç'a flaş tepki! Dağıttığı lokumların parasını geri istedi

Konya yenilgisi taraftarın sabrını taşırdı. 4 sezonluk Ali Koç döneminde takımın en iyi derecesi lig üçüncülüğü oldu. 'Kadıköy'den çıkış yok' sloganı yıkıldı, çokça derbi maçı kaybedildi. Basketbol şubesi de dibi gördü.

Konya maçından sabah saatlerine kadar Ali Koç ve Vitor Pereira'ya eleştiri tweetleri atıldı. Ali Koç, geçen hafta Kadıköy'de olduğu gibi istifaya davet edildi.

Bir taraftarın attığı 'lokum' tweeti sosyal medyada gündem oldu. Koç'un seçildiği gün lokum dağıtan taraftar, Başkan'dan parasını geri istedi.

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