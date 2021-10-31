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SPOR HABERİ - Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması! Altay Bayındır, Enner Valencia ve Luiz Gustavo...

Spor haberi... Süper Lig'in 11. haftasında Konyaspor ile karşılaşan Fenerbahçe'de Altay Bayındır, Enner Valencia ve Luiz Gustavo sakatlanarak oyunu terk etmek durumunda kalmıştı. Karşılaşmanın ardından Sarı-Lacivertli kulüpten sakat isimlere dair açıklama geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2021 Pazar 12:45 Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2021 Pazar 13:03
SPOR HABERİ - Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması! Altay Bayındır, Enner Valencia ve Luiz Gustavo...

Fenerbahçe, Konyaspor maçında sakatlanan Altay Bayındır, Luiz Gustavo ve Enner Valencia'nın sağlık durumları ile alakalı açıklama yaptı.

Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda oynana Konyaspor mücadelesinde sakatlanan Fenerbahçeli futbolcular Altay Bayındır, Luiz Gustavo ve Enner Valencia'nın sağlık durumlarıyla alakalı resmi internet sitesinden açıklama yapıldı.

Söz konusu açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Altay Bayındır'ın omzunda kırık tespit edilmemiş olmasına rağmen Acromioclavikuler seperasyon gözlemlenmiştir. Oyuncumuzun operasyon geçirmesine karar verilmiş ve tedavisine başlanmıştır.

Enner Valencia'nın sol ayak bileğinde bağ yaralanması tespiti yapılmış, konservatif tedavi uygulanması uygun görülmüştür.

Luiz Gustavo'nun sol biceps grade 1-2 arası yaralanma teşhis edilip tedavisine başlanmıştır."

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