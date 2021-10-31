Ömer Üründül Konyaspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Maç Fenerbahçe için çok kötü bir senaryo ile başladı. Daha 2. dakikada Soner'in kurtarılması mümkün olmayan müthiş füzesinin şoku atlatılmadan duran toptan çok hatalı bir ikinci gol yendi. Artık işler çıkmazdaydı.

Konyaspor formda, öz güvenli ayrıca da iyi savunma yapan bir takımdı. Fenerbahçe artık risk alıyor, çok adamla hücum ediyor ama pozisyon bulamıyordu. Buna karşılık Cikalleshi ile Konyaspor iki net gol kaçırdı.