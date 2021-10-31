Haberler Fenerbahçe Ömer Üründül Konyaspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Ömer Üründül Konyaspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadele ev sahibi ekibin 2-1'lik galibiyeti ile sonuçlandı. Fenerbahçe bu mağlubiyetle son 3 maçtan da mağlubiyetle ayrılmış oldu. Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül de zorlu karşılaşma ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. İşte o yazı...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2021 Pazar 09:12
Ömer Üründül Konyaspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Maç Fenerbahçe için çok kötü bir senaryo ile başladı. Daha 2. dakikada Soner'in kurtarılması mümkün olmayan müthiş füzesinin şoku atlatılmadan duran toptan çok hatalı bir ikinci gol yendi. Artık işler çıkmazdaydı.

Ömer Üründül Konyaspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Konyaspor formda, öz güvenli ayrıca da iyi savunma yapan bir takımdı. Fenerbahçe artık risk alıyor, çok adamla hücum ediyor ama pozisyon bulamıyordu. Buna karşılık Cikalleshi ile Konyaspor iki net gol kaçırdı.

Ömer Üründül Konyaspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Bu tabloda ne yapacağını şaşıran teknik direktör Pereira 'mantıkla bağdaşmayan bir şok tedavi uygulayayım' dedi ve devrenin bitimine 4 dakika kala 3 oyuncu birden değiştirdi. Eğer girenlerden Serdar çok net bir pozisyonu değerlendirse bu şok hamle tutacaktı.

Ömer Üründül Konyaspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

İkinci yarıya F.Bahçe yoğun baskı ile başladı, Konyaspor takım halinde kapandı. Bu yarıda kırılma anları oldu. Önce Valencia'nın rövaşatası direkten döndü, sonra Konyaspor fizik kurallarına aykırı bir gol kaçırdı.

Ömer Üründül Konyaspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Sonrasında yine Valencia arka direkte bomboş topu auta attı. Ardından sakatlık sıkıntıları başladı. Önce Gustavo, sonra kaleci Altay ve en sonunda da Valencia sakatlandı. Fenerbahçe 11 kişi ile atamadığı golü 10 kişi ile frikikten buldu.

Ömer Üründül Konyaspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Sonuçta Fenerbahçe üst üste 3. yenilgisini aldı. Pereira'nın bana göre genel hataları şöyle: Takımın yapısına uymayan üçlü defansta ısrarı ve ileri üçlü ile sürekli oynayınca forvette herkes ayrı telden çalıyor.

Ömer Üründül Konyaspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Sakatlıkları da düşünürsek bundan sonraki görüntü iç açıcı değil. Altay'ın sakatlanması büyük handikap çünkü Berke büyük takımın kalesini koruyacak nitelikte değil. Rossi'deki ciddi fiziki düşüşün nedeni de araştırılmalı!

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