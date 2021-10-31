Konyspor Fenerbahçe maçının önüne geçen kare! Pereira ve Pelkas...

Süper Lig'de bu sezonun flaş takımlarından Konyaspor, 11. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Mücadelenin ilk 11 dakikasında iki gol bulan Konyaspor, farkı arttıracak fırsatları değerlendiremese de taraftarı önünde Fenerbahçe'yi yenerek çok önemli bir zafer elde etti.
Fenerbahçe ise, oyuncu değişiklik hakkı dolduğu için 10 kişi tamamladığı maçta, İrfan Can Kahveci'nin müthiş frikik golüne rağmen ligde üst üste üçüncü yenilgisini alarak kötü gidişe dur diyemedi.
Maçın 2. dakikasında Soner Dikmen'in ceza sahası dışından harika golüyle 1-0 öne geçen Konyaspor, 11. dakikada Abdülkerim Bardakçı ile skoru 2-0 yaptı.