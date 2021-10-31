Kanarya'da kötü gidişat Konya'da da devam etti. Trabzonspor ve Alanyaspor yenilgilerinin ardından çıkışa geçmeyi hedefleyen Fenerbahçe, zorlu deplasmanda da hayal kırıklığı yaşadı. Sezonun flaş takımına karşı maça etkisiz başlayan sarı-lacivertliler, ilk yarıda yediği gollerle 3 puandan oldu. Konyaspor'un lig tarihinde en çok mağlup olduğu takım olan Fenerbahçe, bu sezonun en erken golünü de dün akşam yedi.



41. DAKİKADA 3 DEĞİŞİKLİK

Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Pereira, skorun 2-0 olmasının ardından 41'de 3 değişiklik birden yaptı. Rossi, Sangare ve Pelkas'ı çıkaran Portekizli hoca, Serdar Dursun, Novak ve İrfan Can'ı sahaya sürdü. İkinci 45'te ilk yarıya göre daha etkili gözüken Fenerbahçe, Enner Valencia ile girdiği pozisyonlardan yararlanamadı. İrfan Can'ın frikikten attığı jeneriklik gol, Fenerbahçe'ye yetmedi.



FENERBAHÇE'DE İKİ DEĞİŞİKLİK

Ligin 11. haftasında Konyaspor'a konuk olan Fenerbahçe, son oynadığı Alanyaspor maçının kadrosundan iki farklı isimle sahaya çıktı. Teknik direktör Vitor Pereira; kaleci Berke Özer'in yerine cezası biten Altay Bayındır'a eldivenleri verdi. Serdar Dursun'u da kesen Portekizli hoca, Valencia'yı en uçta görevlendirdi.



KONYASPOR'DA İKİ EKSİK VARDI

Sezonun flaş takımı İttifak Holding Konya, Fenerbahçe karşısına ideale yakın 11'i ile çıktı. Teknik direktör İlhan Palut, son oynanan Kayseri maçının kadrosundan Ahmed Hassan ile Hadziahmetovic'i sakatlıkları nedeniyle kadroya almadı. Genç hoca, iki oyuncunun yerine Cikalleshi ve Soner'i sahaya sürdü.