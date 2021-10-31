Fenerbahçe'de hasar çok büyük

Sarı-lacivertliler, Konya'da kabusu yaşadı. İlk yarıda yediği gollerle sahadan 2-1 yenik ayrılan Fenerbahçe, yalnızca 3 puan bırakmadı, 3 yıldızından da oldu. 58. dakikada yerde kalan Gustavo, 59'da yerini Mert'e bıraktı. 70'te ise Serdar Gürler ile çarpışan Altay Bayındır yerden kalkamadı. Acılar içinde kıvranan F.Bahçe'nin 1 numarası, göz yaşlarına da hakim olamazken, mücadeleye devam edemeyen diğer bir isim oldu. Altay'ın yerine 70'te Berk'e kaleye geçti. 80'de ise sakatlanan Valencia, uzun süre saha kenarında tedavisine rağmen oyuna giremedi. Değişiklik hakkını tamamlayan Kanarya, maçı 10 kişi tamamladı.