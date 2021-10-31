FENERBAHÇE HABERLERİ: Taraftardan büyük isyan! "Ali Koç istifa"

DESTEK KALMADI

Kabullen artık, beceremedin. Bu saatten sonra kimse sana güvenmez. Zaten geldiğinde aldığın desteğin çoğu gitti. Ali koç istifa! # Suçlu Vitor Pereira değil! Artık Ali Koç hesap vermeli. # Ali Koç gitse tüm sorunlar çözülecekmiş hissi… # İstifa da bir hizmettir. Ali Koç istifa!