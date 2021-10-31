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FENERBAHÇE HABERLERİ: Taraftardan büyük isyan! "Ali Koç istifa"

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin deplasmanda Konyaspor'a 2-1 mağlup olması camiada hayal kırıklığı yarattı. Süper Lig'de üst üste üçüncü maçından mağlup ayrılan sarı-lacivertlilerde başkan Ali Koç eleştiri oklarının hedefi haline geldi. Taraftarlar, sosyal medyada başkan Ali Koç'u istifaya davet etti. 'Kabullen artık beceremedin' mesajları paylaşıldı. İşte o mesajlardan bazıları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2021 Pazar 06:50
FENERBAHÇE HABERLERİ: Taraftardan büyük isyan! "Ali Koç istifa"

Fenerbahçe'nin ligde üst üste 3 maç kaybetmesi taraftarları çileden çıkardı. İttifak Holding Konyaspor maçının ardından sosyal medyada başkan Ali Koç istifaya davet edildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Taraftardan büyük isyan! "Ali Koç istifa"

Karşılaşmayı tribünden takip eden başkan Ali Koç, mağlubiyet sonrası stadı üzgün bir şekilde terk etti.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Taraftardan büyük isyan! "Ali Koç istifa"

İşte o mesajlardan bazıları: # Ali Koç vizyonu: Fenerbahçe taraftarına saldırır Fenerbahçe ye laf edenleri çok sever vizyon bu.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Taraftardan büyük isyan! "Ali Koç istifa"

DESTEK KALMADI
Kabullen artık, beceremedin. Bu saatten sonra kimse sana güvenmez. Zaten geldiğinde aldığın desteğin çoğu gitti. Ali koç istifa! # Suçlu Vitor Pereira değil! Artık Ali Koç hesap vermeli. # Ali Koç gitse tüm sorunlar çözülecekmiş hissi… # İstifa da bir hizmettir. Ali Koç istifa!

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