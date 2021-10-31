FENERBAHÇE HABERLERİ: Taraftardan büyük isyan! "Ali Koç istifa"

Fenerbahçe'nin ligde üst üste 3 maç kaybetmesi taraftarları çileden çıkardı. İttifak Holding Konyaspor maçının ardından sosyal medyada başkan Ali Koç istifaya davet edildi.
Fenerbahçe'nin ligde üst üste 3 maç kaybetmesi taraftarları çileden çıkardı. İttifak Holding Konyaspor maçının ardından sosyal medyada başkan Ali Koç istifaya davet edildi.
Karşılaşmayı tribünden takip eden başkan Ali Koç, mağlubiyet sonrası stadı üzgün bir şekilde terk etti.
İşte o mesajlardan bazıları: # Ali Koç vizyonu: Fenerbahçe taraftarına saldırır Fenerbahçe ye laf edenleri çok sever vizyon bu.