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FENERBAHÇE HABERLERİ: Kabus sürüyor! Vitor Pereira'nın eseri

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de kabus devam ediyor... Sarı-lacivertliler, Süper Lig ve UEFA’da oynadığı son 6 maçta 1 kez kazanabilirken, 4 yenilgi, 1 beraberlik aldı. Pereira, “Sorumluluğu üzerime alıyorum. Bugün çok kötüydük. Konuşup bunu tersine çevirmeliyiz” dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2021 Pazar 06:50
FENERBAHÇE HABERLERİ: Kabus sürüyor! Vitor Pereira'nın eseri

Sarı-lacivertliler 'yeni sayfa' açmak için gittiği Konyaspor deplasmanından da 2-1 yenilerek eli boş dönerken, ligde 6. sıraya geriledi. Süper Lig'de üst üste 3. mağlubiyetini alan Kanarya, UEFA Avrupa Ligi dahil oynadığı son 6 maçta sadece 1 kez kazanabildi; 4 yenilgi, 1 beraberlik yaşadı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Kabus sürüyor! Vitor Pereira'nın eseri

Kriz derinleşirken oklar ise teknik direktör Vitor Pereira'ya yöneldi. 'Sistem' inadı nedeniyle eleştirilen Portekizli hocaya, taraftarlar dün gece adeta öfke kustu, "Fenerbahçe kimsenin deneme tahtası değildir" mesajları gönderdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Kabus sürüyor! Vitor Pereira'nın eseri

ÖLÜMCÜL HATALAR
Pereira maçın ardından, "Ben her zaman hoca olarak sorumluluğu üzerine alırım. Oyuna korkunç kötü başladık. İlk dakikalardan itibaren ölümcül hatalar yaptık. İki tane yemememiz gereken gol yedik. 2-0'dan sonra reaksiyon göstermemiz gerekirdi bunu da yapamadık.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Kabus sürüyor! Vitor Pereira'nın eseri

Benim için garip olan buydu. Devre arasında konuşma fırsatı bulduk. İkinci yarı daha farklıydı. Reaksiyon gösterdik fakat sakatlıklar yaşadık. Geldiğimden beri en kötü oyunu gösterdik. Kendi aramızda, başkanınızla birlikte konuşup bu durumu tersine çevirmemiz gerek" dedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Kabus sürüyor! Vitor Pereira'nın eseri

SİNİRİNDEN YERİNDE DURAMADI!
Ligde 11 haftada 4. yenilgisini yaşayan Pereira, ilk 10 dakikadaki 2 gol sonrası kendisine ayrılan yerde bir sağa bir sola yürüdü, sinirinden yerinde duramadı.

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