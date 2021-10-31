FENERBAHÇE HABERLERİ: Kabus sürüyor! Vitor Pereira'nın eseri

Benim için garip olan buydu. Devre arasında konuşma fırsatı bulduk. İkinci yarı daha farklıydı. Reaksiyon gösterdik fakat sakatlıklar yaşadık. Geldiğimden beri en kötü oyunu gösterdik. Kendi aramızda, başkanınızla birlikte konuşup bu durumu tersine çevirmemiz gerek" dedi.