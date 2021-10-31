FENERBAHÇE HABERLERİ: Kabus sürüyor! Vitor Pereira'nın eseri

Sarı-lacivertliler 'yeni sayfa' açmak için gittiği Konyaspor deplasmanından da 2-1 yenilerek eli boş dönerken, ligde 6. sıraya geriledi. Süper Lig'de üst üste 3. mağlubiyetini alan Kanarya, UEFA Avrupa Ligi dahil oynadığı son 6 maçta sadece 1 kez kazanabildi; 4 yenilgi, 1 beraberlik yaşadı.
Sarı-lacivertliler 'yeni sayfa' açmak için gittiği Konyaspor deplasmanından da 2-1 yenilerek eli boş dönerken, ligde 6. sıraya geriledi. Süper Lig'de üst üste 3. mağlubiyetini alan Kanarya, UEFA Avrupa Ligi dahil oynadığı son 6 maçta sadece 1 kez kazanabildi; 4 yenilgi, 1 beraberlik yaşadı.
Kriz derinleşirken oklar ise teknik direktör Vitor Pereira'ya yöneldi. 'Sistem' inadı nedeniyle eleştirilen Portekizli hocaya, taraftarlar dün gece adeta öfke kustu, "Fenerbahçe kimsenin deneme tahtası değildir" mesajları gönderdi.
ÖLÜMCÜL HATALAR
Pereira maçın ardından, "Ben her zaman hoca olarak sorumluluğu üzerine alırım. Oyuna korkunç kötü başladık. İlk dakikalardan itibaren ölümcül hatalar yaptık. İki tane yemememiz gereken gol yedik. 2-0'dan sonra reaksiyon göstermemiz gerekirdi bunu da yapamadık.