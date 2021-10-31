Antwerp - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şifresiz mi? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. D grubu maçında Belçika temsilcisi ve Antwerp ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Maçın detayları merak ediliyor. Peki, Antwerp - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şifresiz mi?

ANTWERP - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Antwerp - Fenerbahçe maçı 4 Kasım Perşembe günü saat 23:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.

ANTWERP - FENERBAHÇE MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

4 Kasım 2021 Perşembe

Royal Antwerp –Fenerbahçe

Bosuil Stadyumu / TSİ 23.00

25 Kasım 2021 Perşembe

Olympiakos-Fenerbahçe

Georgios Karaiskakis Stadyumu / TSİ 23.00

9 Aralık 2021 Perşembe

Fenerbahçe-Eintracht Frankfurt

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi / TSİ 20.45

FENERBAHÇE'DE 3 SAKATLIK BİRDEN

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Altay Bayındır'ın omzunda kırık tespit edilmemiş olmasına rağmen Acromioclavikuler seperasyon gözlemlenmiştir. Oyuncumuzun operasyon geçirmesine karar verilmiş ve tedavisine başlanmıştır.

Enner Valencia'nın sol ayak bileğinde bağ yaralanması tespiti yapılmış, konservatif tedavi uygulanması uygun görülmüştür.

Luiz Gustavo'nun sol biceps grade 1-2 arası yaralanma teşhis edilip tedavisine başlanmıştır."