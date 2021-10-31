Haberler Fenerbahçe Antwerp - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şifresiz mi? | UEFA Avrupa Ligi

Antwerp - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şifresiz mi? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Royal Antwerp ile Fenerbahçe 4. hafta maçında kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe, deplasmanda kazanarak yükselişe geçmek ve taraftarını sevindirmek istiyor. Fenerbahçe'de Altay Bayındır, Enner Valencia ve Luiz Gustavo sahada yer alamayacak. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Antwerp - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şifresiz mi?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2021 Pazar 16:41
Antwerp - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şifresiz mi? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. D grubu maçında Belçika temsilcisi ve Antwerp ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Maçın detayları merak ediliyor. Peki, Antwerp - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şifresiz mi?

ANTWERP - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Antwerp - Fenerbahçe maçı 4 Kasım Perşembe günü saat 23:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.

ANTWERP - FENERBAHÇE MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

4 Kasım 2021 Perşembe

Royal Antwerp –Fenerbahçe
Bosuil Stadyumu / TSİ 23.00

25 Kasım 2021 Perşembe

Olympiakos-Fenerbahçe
Georgios Karaiskakis Stadyumu / TSİ 23.00

9 Aralık 2021 Perşembe

Fenerbahçe-Eintracht Frankfurt
Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi / TSİ 20.45

FENERBAHÇE'DE 3 SAKATLIK BİRDEN

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Altay Bayındır'ın omzunda kırık tespit edilmemiş olmasına rağmen Acromioclavikuler seperasyon gözlemlenmiştir. Oyuncumuzun operasyon geçirmesine karar verilmiş ve tedavisine başlanmıştır.

Enner Valencia'nın sol ayak bileğinde bağ yaralanması tespiti yapılmış, konservatif tedavi uygulanması uygun görülmüştür.

Luiz Gustavo'nun sol biceps grade 1-2 arası yaralanma teşhis edilip tedavisine başlanmıştır."

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