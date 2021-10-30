Konyaspor Fenerbahçe maçı sonrası Vitor Pereira konuştu! "Geldiğimden beri en kötüsü"

Süper Lig'in 11. haftasında Konyaspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Mücadeleden 2-1 mağlup ayrılan sarı-lacivertlilerde kötü gidişat devam etti. Milli araya lider giren Kanarya, ligde oynadığı üst üste 3 maçını kaybederek zirveden uzaklaştı. Konyaspor - Fenerbahçe maçı sonrası Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendiren Portekizli teknik adam, "Hoca olarak sorumluluğu alırım. Korkunç başladık maça. İlk dakikaların çok önemli olduğunu ve konsantre başlamamız gerektiğini söyledik. Ölümcül hatalar yaptık. Reaksiyon göstermeliydik ama hiçbir şey yapmadık. Devre arasında oyuncularımla konuştum. İlk yarıda da değişiklikler yaptım reaksiyon için. İkinci yarı daha farklıydı. Reaksiyon gösterdik. İlk defa, geldiğimden beri en kötü oyunumuzu oynadık. Bizim yapmamız gereken şey, başkanımızla birlikte konuşup bu durumu tersine çevirmek ve bu durumu olabildiğince çabuk değiştirmek." dedi.

Değişikliklerin nedeni sorulan Portekizli hoca, "Bugün mutlaka değişiklik yapmalıydık. Takım reaksiyon göstermiyordu. Bu sebepten değişiklikleri yaptım. 3 sakatlık da ciddi görünüyor. Değerlendirmeden sonra bir şeyler söylemek daha doğru olur." ifadelerini kullandı.

"TABLOYU TERSİNE ÇEVİRECEĞİZ"

Basın toplantısında konuşan Pereira "Maça çok kötü başladık. Alanyaspor maçının ardından bu maça iyi başlamamız gerektiğini biliyorduk. Neden bilmiyorum ama çok kötü başladık. İlk yarıda sahaya karakter koyamadık, agresif olamadık. 2-0'dan sonra bloke olmuş gibiydik, sahaya sinyal göndermemiz lazımdı. Bu yüzden değişiklikler yaptık. İkinci yarı daha iyiydik ama sakatlıklar oldu. 10 kişi bile savaştık. İlk yarı burada gördüğüm en kötü ilk yarıydı. Konyaspor'a bir şey yapmadan 2-0 fırsatı verdik. Bunun bahanesi yok. Sorumluluk bende. Hemen durumu konuşacağız, bu tabloyu tersine çevirmek için neler yapabileceğimizi düşüneceğiz." dedi.