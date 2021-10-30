Fenerbahçeli Enner Valencia'dan Konyaspor maçında müthiş röveşata! İşte o pozisyon

Süper Lig'in 11. haftasında Konyaspor ile Fenerbahçe, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda kozlarını paylaştı.

Mücadele ev sahibi takımın 2-0'lık üstünlüğüyle devam ederken, sarı-lacivertliler net bir gol pozisyonu yakaladı.

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu yıldızı Enner Valencia, İrfan Can Kahveci'nin sağ çaprazdan yaptığı ortaya yaptığı kafa vuruşunda kaleci Sehic'i geçemedi. Boşnak kaleciden seken topu röveşata ile tamamlamak isteyen tecrübeli oyuncunun şutu direkten döndü.

İşte o anlar:

(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır)