Haberler Fenerbahçe Fenerbahçeli Enner Valencia'dan Konyaspor maçında müthiş röveşata! İşte o pozisyon

Fenerbahçeli Enner Valencia'dan Konyaspor maçında müthiş röveşata! İşte o pozisyon

Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında Konyaspor ile karşı karşıya gelirken, maç içerisinde sarı lacivertlilerde Enner Valencia'nın müthiş röveşetası direkte patladı. İşte o pozisyon...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2021 Cumartesi 20:34 Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2021 Cumartesi 20:48
Fenerbahçeli Enner Valencia'dan Konyaspor maçında müthiş röveşata! İşte o pozisyon

Süper Lig'in 11. haftasında Konyaspor ile Fenerbahçe, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda kozlarını paylaştı.

Mücadele ev sahibi takımın 2-0'lık üstünlüğüyle devam ederken, sarı-lacivertliler net bir gol pozisyonu yakaladı.

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu yıldızı Enner Valencia, İrfan Can Kahveci'nin sağ çaprazdan yaptığı ortaya yaptığı kafa vuruşunda kaleci Sehic'i geçemedi. Boşnak kaleciden seken topu röveşata ile tamamlamak isteyen tecrübeli oyuncunun şutu direkten döndü.

İşte o anlar:

(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır)

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